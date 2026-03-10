Sara Gaudenzi è sul trono dallo scorso autunno, ma sembra ancora molto lontana dalla scelta che chiuderà il suo percorso a Uomini e donne. Tra gli spettatori del dating-show c'è chi si dice stanco dello spazio che viene dato alla ragazza, che è in onda quasi tutti i giorni con baci e confronti con i suoi corteggiatori Alessio e Matteo.

Il parere negativo del pubblico di Uomini e donne

Oggi, 10 marzo, la puntata di Uomini e donne si è aperta con la rottura tra Mario e Cinzia, è proseguita con l'incontro tra Gemma e due nuovi spasimanti e si è conclusa con le esterne di Sara con i suoi corteggiatori.

Alcuni fan hanno notato che quasi ogni giorno Maria De Filippi si occupa del percorso di Gaudenzi, e che quindi lei avrebbe molto più spazio di Ciro in studio.

La presentatrice sembra non dare peso alle tante critiche che la giovane riceve quotidianamente sui social, dove è descritta come una persona pesante e disinteressata ai suoi pretendenti.

"Ancora con questo trono insulso? Ma cosa abbiamo fatto di male?", si è chiesta un'utente di X che in poche ore ha raccolto parecchi consensi.

anche oggi questo trono insulso questo è il mio personalissimo girone dell’inferno pic.twitter.com/lSNHbMlIqA — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) March 10, 2026

I fan bocciano la tronista

Il percorso di Sara a Uomini e donne sembra non appassionare la maggior parte degli spettatori, soprattutto perché va avanti da molti mesi e non sembra neppure vicino alla sua conclusione.

"Questo è il mio personale girone dell'inferno", "Non ne posso più", "Maria ci odia, non c'è altra spiegazione", "Basta", "Vogliono farcela piacere a tutti i costi", "Non ha costruito nulla, dovrebbe abbandonare", "Una tortura", "Ma quanto tempo le dedicano? Assurdo", "Io mi addormento sempre quando ci sono lei e Ciro", "Che barzelletta", "Ancora lei? Non la reggo più", si legge su X il 10 marzo.

Le dure critiche di Tina Cipollari

Anche in studio c'è chi sta iniziando a stancarsi di Sara e dell'atteggiamento che ha con i suoi corteggiatori, soprattutto con Matteo.

In una puntata che è andata in onda di recente, infatti, Tina ha aspramente criticato la tronista di Uomini e donne definendola "glaciale".

"Hai sempre la stessa espressione. Lui ti parla della sua vita e tu non batti ciglio, sei un iceberg. Se non ti piace basta dirlo", ha sentenziato l'opinionista.