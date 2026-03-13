L'altro giorno Karina Cascella ha fatto un salto nel passato e per qualche ora è tornata a vestire i panni di opinionista di Uomini e donne. Tramite il suo profilo Instagram, infatti, l'influencer ha votato e giudicato alcuni protagonisti del trono Over e non è stata affatto tenera: Gemma Galgani è stata definita ripetitiva, Mario Lenti e Cinzia Paolini finti, Sebastiano Mignosa antipatico e Alessio Pili Stella instabile.

Voti e giudizi al cast Over di Uomini e donne

Dopo aver chiesto ai suoi followers se avrebbero apprezzato una sua pagella sui personaggi più chiacchierati di Uomini e donne, Karina ne ha votati e giudicati otto.

"Cinzia: bella donna, ma sincera come una banconota da 7 euro. Voto 3", ha esordito Cascella nella sua analisi dei protagonisti delle puntate che sono andate in onda ultimamente su Canale 5.

L'influencer ha dato un'insufficienza anche a Gemma: "A lei ci si affeziona, ma dopo un po' facciamo anche senza. Voto 3,5".

Di Mario, invece, l'ex opinionista del dating-show ha detto: "Convinto di essere Robert Redford, ma nella realtà non ha neanche una sua unghia. Voto 2".

Bocciatura per Alessio, Elisabetta e Sebastiano

Sempre su Instagram, Karina ha valutato al di sotto della sufficienza altri tre protagonisti del trono Over di quest'anno.

Di Sebastiano, ad esempio, Cascella ha detto: "Simpatico come la sabbia nel costume, voto 4".

Stessa valutazione per Alessio, ma giudizio differente: "Carino ok, ma stabile come il pomodoro sulla bruschetta".

Anche Elisabetta non convince l'opinionista: "Poteva essere un successo, invece nulla di tutto ciò. Voto 5".

Il complimenti a Rosanna

Karina ha giudicato positivamente solo due componenti del parterre Over di Uomini e donne, in particolare un cavaliere e una dama.

"Edoardo è tenero, ma troppo semplice da pescare. Sveglia, voto 6", ha scritto l'ex opinionista sui social.

Il personaggio che Cascella sta apprezzando di più in questo periodo, però, è Rosanna: "Da 0 a 1000 in 10 secondi, adorabile. Voto 8".

I fan del programma hanno gradito molto queste pagelle e sperano di vederne altre prima della fine della stagione del programma condotto da Maria De Filippi.