La seconda parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 3 marzo è stata dedicata a Ciro Solimeno e alla discussione che ha avuto con Alessia in esterna. Maria De Filippi e Gianni Sperti hanno concordato nell'affermare che il tronista avrebbe superato il limite urlando contro la corteggiatrice per circa mezz'ora, poi la conduttrice ha invitato il giovane a darsi una calmata.

Il commento della presentatrice di Uomini e donne

Nell'esterna che è stata trasmessa in tv oggi, 3 marzo, Ciro e Alessia hanno litigato per tutto il tempo e il tronista non si è risparmiato in critiche e urla contro la sua pretendente.

"Ma non ti sembra di esagerare?", ha chiesto Maria De Filippi dopo aver visto questo acceso confronto.

Di fronte alla risposta negativa di Solimeno, la conduttrice di Uomini e donne ha aggiunto: "Invece sì. I toni sono stati esagerati, quindi datti una calmata".

Il protagonista del trono Classico ha provato a giustificarsi dicendo che la corteggiatrice avrebbe una voce fastidiosa e questo lo porterebbe ad agitarsi e a diventare un po' aggressivo.

La frecciatina e il consiglio ad Alessia

In questa puntata Ciro è stato sia rimproverato che punzecchiato dalla presentatrice di Uomini e donne.

Mentre in studio si discuteva dei dubbi di Matteo sul fatto che Sara potrebbe confidarsi con Solimeno su Alessio (che suo amico e collega di lavoro), Maria ha detto: "Noi non possiamo sapere se loro due si sentono, ci fidiamo di quello che dicono".

"Impossibile, non lo farei mai", ha replicato subito il tronista napoletano.

"Beh, diciamo che il tuo percorso non offre tante certezze", ha chiosato la padrona di casa in merito al periodo in cui Ciro corteggiava Martina e la sentiva al telefono all'insaputa della redazione.

L'opinione degli spettatori

Sui social sono stati in tanti a criticare Ciro e l'atteggiamento che ha avuto in esterna con Alessia, ma qualcuno ha anche dato la colpa a chi continua a dargli spazio in televisione.

"Maria non lo sopporta, è evidente", "Ma perché non lo manda via?", "Quel cafone è stato bacchettato, finalmente", "Si è messo a urlare ad una donna a dieci centimetri dalla faccia, follia", "Maria è piena di lui e dei suoi teatrini", "Non vedeva l'ora di infierire su di lui", si legge su X in queste ore.