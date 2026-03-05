Cinzia Paolini sarà al centro delle dinamiche delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda nei prossimi giorni. Le anticipazioni del web svelano che la dama farà arrabbiare Maria De Filippi smentendo i racconti della redazione, poi dovrà difendersi dai pesanti attacchi di Tina Cipollari che continuerà a chiedere la sua cacciata dal programma.

Cinzia protagonista a Uomini e donne

In questi giorni i telespettatori hanno assistito al riavvicinamento tra Mario e Cinzia, ma soprattutto alle critiche che gran parte del cast ha rivolto ad entrambi.

Questa dinamica si riproporrà anche nelle prossime puntate di Uomini e donne, e verrà alimentata dalla decisione della dama e del cavaliere di interrompere la conoscenza pur di non lasciare il programma.

Stando alle anticipazioni del web, infatti, l'imprenditore pugliese sparirà dal parterre e tutti si scaglieranno contro Paolini.

Quando le chiederanno il motivo della sua presenza in studio vista l'assenza di Mario, Cinzia risponderà che non avrebbe voluto prendere parte alla registrazione, ma la redazione interverrà per smentirla immediatamente.

Le parole della dama non faranno piacere neppure a Maria De Filippi, che sceglierà di interrompere le riprese con largo anticipo e lascerà gli Elios furiosa.

La presa di posizione di Tina

Il comportamento di Cinzia infastidirà anche Tina, che in tutte le puntate chiederà il suo allontanamento perché secondo lei starebbe prendendo in giro i cavalieri e la redazione.

L'opinionista di Uomini e donne, però, non si fermerà qui: in uno dei prossimi appuntamenti che andranno in onda su Canale 5, la vamp farà vedere a tutti un video nel quale la dama si cimenta con un balletto sensuale sul palco di un locale dove è stata ospite d'onore.

Tutti questi attacchi non avranno l'esito sperato: Cinzia rimarrà nel parterre e proverà a voltare pagina dopo la chiusura con Mario.

Il parere degli spettatori

Il ritorno di Cinzia al centro delle dinamiche di Uomini e donne, sembra non fare piacere alla maggior parte dei fan del programma.

"Lei è imbarazzante tanto quanto Gemma", "Patetica e inutile", "Non mi è mai piaciuta"; "Maria dovrebbe cacciare sia lei che Mario", "Cerca solo visibilità", "Siparietto vergognoso", "Ma chi si crede di essere?", si legge su X in questi giorni.