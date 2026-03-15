Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 16 al 20 marzo saranno incentrate sul trono Over e sulle emozioni che regaleranno alcuni componenti del parterre. Stando alle anticipazioni del web, Lanfranco e Atlanta commuoveranno tutti con le parole d'amore che si scambieranno prima di lasciare il programma in coppia. Tra Tina Cipollari e Cinzia Paolini, invece, ci saranno battibecchi e diverse prese in giro.

Trionfa l'amore a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne in onda dal 16 al 20 marzo accadranno molte cose, ma l'emozione più forte la regaleranno Lanfranco e Atlanta.

I due si accomoderanno al centro dello studio, parleranno brevemente della loro conoscenza e poi si sceglieranno: il cavaliere e la dama decideranno di andare via insieme a poche settimane di distanza dal loro primo appuntamento, e lo faranno tra gli applausi di tutti i presenti.

Tra i protagonisti del trono Over è scattata la scintilla dopo aver chiuso le frequentazioni che hanno avuto con Cinzia e Mario, entrambe finite male e tra le polemiche.

Il filmato preso dai social

Un altro momento che sicuramente farà discutere, sarà quello in cui Tina prenderà in giro Cinzia davanti a tutti.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, infatti, svelano che l'opinionista chiederà alla regia di mostrare un video che ha impazzato sui social nei giorni scorsi: in questo filmato si vedrà la dama ballare sul palco di un locale dove sarebbe stata presentata come ospite d'onore, e questo susciterà l'ironia e gli attacchi di Cipollari.

Riavvicinamento tra Edoardo e Paola

Fino al 20 marzo, però, a Uomini e donne si parlerà di nuovo di una coppia che di recente è stata al centro di polemiche e litigi.

Edoardo spiazzerà tutti raccontando di aver risentito Paola dopo il "no" di lei a lasciare il programma insieme, e questo creerà scompiglio in studio.

Un altro riavvicinamento che farà discutere sarà quello tra Alessio e Debora: i due, però, si scontreranno nuovamente per un bacio che il cavaliere dirà di aver dato alla dama, ma che lei smentirà con forza facendolo arrabbiare parecchio.

Gemma, infine, interromperà la conoscenza con il suo ultimo corteggiatore.