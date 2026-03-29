Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda dal 30 marzo al 3 aprile saranno dedicate sia ad alcuni componenti del parterre Over che al trono di Ciro Solimeno. Stando alle anticipazioni del web, infatti, il ragazzo arriverà ad un punto di svolta del suo percorso: dopo l'autoeliminazione di Alessia Antonetti, il giovane si dirà pronto a conoscere meglio le due corteggiatrici rimaste per capire chi sarà la sua scelta. La dama Elena, invece, verrà molto criticata per come si comporterà con Massimo.

Il percorso di Ciro verso la sua conclusione

Da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile a Uomini e donne si parlerà molto di Ciro perché il suo percorso cambierà all'improvviso.

Dopo mesi di dubbi e confusione, il tronista rimarrà con due corteggiatrici e si dirà pronto a conoscerle meglio prima di arrivare ad una scelta.

Questa svolta, però, arriverà solo grazie all'autoeliminazione di Alessia, che abbandonerà il programma quando si renderà conto che Solimeno sarebbe più interessato a Elisa e Martina.

Sarà proprio una di queste due pretendenti, dunque, la futura nuova fidanzata di Ciro.

Tensione nel trono Over di Uomini e donne

Sempre entro il 3 aprile, il pubblico di Uomini e donne assisterà agli attacchi che Tina e altri componenti del parterre faranno ad una dama un po' indecisa.

L'atteggiamento che avrà Elena con Massimo, infatti, non piacerà a molti e soprattutto l'opinionista la prenderà di mira per molto tempo.

Nelle nuove puntate si parlerà anche dell'avvicinamento tra Rosanna e la new entry Michele e del ritorno di fiamma tra Alessio e Debora.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione

Nell'attesa che inizi la messa in onda delle nuove puntate, i fan di Uomini e donne stanno discutendo di quello che accaduto nella registrazione del 28 marzo.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che nel parterre sono riapparse due vecchie conoscenze: Diego Tavani e Sebastiano Mignosa sono di nuovo cavalieri del programma condotto da Maria De Filippi.

Per quanto riguarda Ciro, ha baciato sia Elisa che Martina in esterna, ma la prima si è lamentata parecchio e non ha risparmiato critiche al tronista che sembrerebbe ancora molto confuso.