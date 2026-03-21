Da lunedì 23 a venerdì 27 marzo andranno in onda cinque nuove puntate di Uomini e donne, ma sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che accadrà in studio. Ciro Solimeno e Matteo Stratoti litigheranno in modo molto acceso e per poco non arriveranno a mettersi le mani addosso: saranno i presenti a dividere il tronista e il corteggiatore ad un passo dal backstage. Marina, invece, avrà un durissimo scontro con entrambi gli opinionisti del dating-show.

Tensione alle stelle a Uomini e donne

La prossima settimana a Uomini e donne non mancheranno i momenti di tensione, anzi forse saranno gli scontri a farla da padrone in tutte le puntate che andranno in onda su Canale 5 fino al 27 marzo.

A far discutere sarà sicuramente l'atteggiamento che Matteo assumerà in studio dopo aver visto un bacio tra Sara e Alessio: il corteggiatore attaccherà tutti, ma il litigio più forte lo avrà con Ciro.

I due non se le manderanno a dire, poi ad un certo punto arriveranno faccia a faccia e saranno gli altri componenti del cast a separarli per evitare una rissa davanti alle telecamere.

La protagonista del trono Classico, inoltre, avrà un piccolo malore e verrà accompagnata dietro le quinte.

Il ritorno di Elisabetta nel parterre

Sul fronte Over, dal 23 al 27 marzo saranno soprattutto alcune dame del parterre a rubare la scena.

Marina, ad esempio, avrà l'ennesimo scontro della stagione con gli opinionisti e in quest'occasione si mostrerà furiosa per le frecciatine che continuerebbero a lanciarle da settimane.

Dopo Sabrina, anche Elisabetta si riaccomoderà nel parterre dopo un breve periodo d'assenza e racconterà di aver risentito Sebastiano (che a differenza sua non tornerà) e ribadirà il suo "no" ad un riavvicinamento.

La scelta di Sara

Sempre la prossima settimana andrà in onda uno dei momenti più attesi dal pubblico: l'addio di Sara a Uomini e donne.

Entro venerdì 27 marzo, infatti, i telespettatori assisteranno alla scelta della tronista al termine di una puntata in cui verrà attaccata continuamente da Tina: la giovane deciderà di andare via con Alessio e Matteo lascerà lo studio amareggiato.

Da qui alla fine della stagione, dunque, a cercare l'amore comodamente seduto sulla poltrona rossa sarà solo Ciro.