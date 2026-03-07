Dal 9 al 13 marzo andranno in onda nuove puntate di Uomini e donne, e le anticipazioni del web rivelano che Cinzia Paolini sarà al centro di scontri e sfuriate. Da lunedì a venerdì prossimo, infatti, i telespettatori assisteranno a tantissimi attacchi da parte di Tina Cipollari nei confronti della dama, ma anche Maria De Filippi perderà la staffe quando verrà messo in dubbio l'operato della redazione.

Tensione alle stelle a Uomini e donne

Nelle puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse in tv la prossima settimana si parlerà tantissimo di Cinzia e del suo riavvicinamento con Mario.

Se il cavaliere salterà diversi appuntamenti per motivi di lavoro, la dama sarà in studio e verrà attaccata aspramente dagli opinionisti e dai componenti del parterre che non credono nella sua buonafede.

Tina, in particolare, andrà contro la protagonista del trono Over in moltissime occasioni e chiederà a gran voce la sua cacciata dal programma.

Cinzia non si lascerà intimorire da queste critiche, anzi rimarrà saldamente al proprio posto nel parterre nonostante il malcontento generale.

Il retroscena sulla conduttrice

La prossima settimana, inoltre, i telespettatori assisteranno alla reazione che avrà Maria De Filippi quando Cinzia metterà in dubbio la redazione.

Le anticipazioni di Uomini e donne, infatti, svelano che la dama racconterà di aver parlato con gli autori della sua volontà di non partecipare alle puntate quando non c'è Mario (assente per motivi di lavoro), ma questi interverranno immediatamente per smentirla.

La conduttrice non gradirà affatto il comportamento della protagonista del trono Over, anzi si arrabbierà a tal punto che deciderà di interrompere la registrazione dopo una sola puntata.

La rottura con Mario e le critiche in studio

Quando Mario riapparirà agli Elios, la situazione precipiterà: il cavaliere deciderà di interrompere la conoscenza con Cinzia, e questa scelta non farà altro che alimentare le critiche e i dubbi nei loro confronti.

Gli opinionisti insisteranno a lungo sul fatto che i due dovrebbero essere mandati via perché avrebbero un accordo segreto, ma nelle prossime puntate solamente l'imprenditore sparirà dal parterre.