Le puntate di Uomini e donne che andranno in onda fino al 13 marzo saranno le ultime per almeno tre componenti del parterre Over. Stando alle anticipazioni del web, infatti, nei prossimi giorni i telespettatori assisteranno all'addio al programma di Elisabetta Gigante, Sebastiano Mignosa e Sabrina Zago. Marina, invece, litigherà duramente con Tina Cipollari e uscirà dallo studio furiosa.

Lo scontro e l'addio a Uomini e donne

Dal 9 al 13 marzo a Uomini e donne si parlerà molto di Elisabetta e di quello che racconterà su Sebastiano.

Vedendo il cavaliere di fronte a due nuove signore, la dama prenderà la parola e dirà che lui le avrebbe proposto di lasciare il programma insieme nei giorni precedenti, quindi starebbe prendendo in giro tutti.

I due litigheranno a lungo, poi prima della fine della settimana ci sarà un colpo di scena: entrambi i protagonisti del trono Over decideranno di abbandonare la trasmissione, ma lo faranno singolarmente (non in coppia).

Anche Sabrina sceglierà di interrompere la sua avventura nel dating-show, quindi saranno tre i componenti del cast che usciranno di scena entro venerdì prossimo.

Tensione alle stelle dentro e fuori lo studio

Nelle nuove puntate di Uomini e donne non mancheranno gli scontri: Tina, in particolare, battibeccherà con diversi componenti del parterre Over e continuerà a chiedere la cacciata di Cinzia dal programma.

La tensione raggiungerà livelli altissimi quando Marina risponderà a tono all'opinionista: le due litigheranno a lungo, si urleranno contro e la dama uscirà dallo studio in preda ad un attacco di nervosismo.

Rinviate le prossime registrazioni

In queste ore, inoltre, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che la prossima settimana non si registrerà di lunedì e martedì come al solito.

Dame, cavalieri e tronisti di Uomini e donne si ritroveranno in studio mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, e in quei giorni potrebbero trapelare anticipazioni molto interessanti sulla reazione di Gemma al recente ripensamento di Giorgio.

I fan non vedono l'ora di scoprire se la dama accetterà la proposta dello storico ex, soprattutto quella di lasciare il programma per dare un'altra possibilità al loro rapporto.