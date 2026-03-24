Mancano pochissimi giorni alla messa in onda della scelta di Sara Gaudenzi: stando a quello che ha anticipato Lorenzo Pugnaloni, l'addio della tronista a Uomini e donne dovrebbe essere trasmesso in tv tra il 25 e il 26 marzo. Il percorso della ragazza si interromperà all'improvviso e saranno soprattutto gli attacchi di Tina Cipollari a spingerla a lasciare il programma in coppia con Alessio Rubeca.

La fine del percorso a Uomini e donne

Dopo quasi sei mesi sta per concludersi l'avventura di Sara a Uomini e donne: stando alle ultime anticipazioni, il percorso della ragazza finirà questa settimana in modo inaspettato.

La puntata in cui la tronista farà la scelta a sorpresa (nel senso che non era in programma), infatti, dovrebbe andare in onda tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo.

Entro un paio di giorni, dunque, i telespettatori assisteranno all'epilogo di un trono che è piaciuto fino ad un certo punto (quando i corteggiatori erano Jakub e Marco) e poi è stato criticatissimo sui social e non solo.

Il ruolo determinante di Tina

Da diversi giorni sul web circolano le anticipazioni della scelta di Sara, soprattutto di come è avvenuta.

Tra il 25 e il 26 marzo, infatti, il pubblico a casa assisterà ad una serie di attacchi di Tina alla tronista, in particolare all'intesa che mostrerà con Alessio in esterna e in studio.

Quando l'opinionista comincerà a dubitare del loro legame e accennerà ad un possibile accordo segreto, la ragazza si farà coraggio e chiederà al suo pretendente di continuare a frequentarsi fuori dallo studio.

Nessun nuovo tronista

Questa settimana andrà in onda la scelta di Sara, ma nei prossimi giorni non ci sarà la presentazione di un nuovo tronista.

La stagione 2025/2026 di Uomini e donne, dunque, finirà con un solo protagonista, proprio come è accaduto un anno fa con Gianmarco.

Da qui a maggio, infatti, Ciro dovrà capire chi tra Elisa e Martina è la persona con la quale potrebbe iniziare una storia d'amore lontano dalle telecamere.

In una recente registrazione, infatti, il giovane ha accettato l'autoeliminazione di Alessia e quindi è rimasto solo con due corteggiatrici e sarà proprio tra loro che dovrà fare una scelta.