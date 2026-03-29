Continuano le registrazioni di Uomini e donne: oggi, 29 marzo, il cast si è ritrovato in studio per la seconda volta in questa settimana e Lorenzo Pugnaloni le anticipazioni di alcune delle cose che sono accadute. Cristina Tenuta è tornata per corteggiare un cavaliere del parterre, invece Guido Ricci e Federica Clazzer sono stati ospiti e hanno raccontato che tra non molto andranno a convivere.

Il ritorno di Cristina

Le riprese di Uomini e donne di questa settimana si sono svolte entrambe nel weekend: alcune nuove puntate sono state registrate sabato 28 marzo e altre oggi, domenica 29.

Gli spoiler che stanno circolando in rete nelle ultime ore, dunque, svelano che agli Elios è tornata una storica dama del parterre: Cristina ha contattato la redazione per proporsi come corteggiatrice di un cavaliere (non è trapelato il nome) e lui si è detto ben contento di conoscerla.

Alla registrazione hanno partecipato anche Guido e Federica, che sono fidanzati dallo scorso novembre e tra non molto andranno a convivere. L'imprenditore ha regalato alla compagna un portachiavi dove metterà le chiavi della loro futura casa.

Via vai nel parterre di Uomini e donne

Ultimamente il parterre maschile di Uomini e donne è cambiato molto: alcuni cavalieri sono andati via e altri sono tornati dopo un periodo d'assenza.

Se Federico, Arcangelo, Edoardo e Mario sono usciti di scena per mancanza di interesse nei confronti delle dame o per frequentazioni con signore fuori dal cast, Diego e Sebastiano hanno deciso di rimettersi in gioco.

Lo storico protagonista del trono Over, ad esempio, è riapparso in studio dopo più di un anno e si è detto pronto a nuove conoscenze; l'imprenditore siciliano, invece, ha saltato solo alcune delle ultime registrazioni e poi è tornato proprio come la ex Elisabetta.

Ciro ad un bivio

Nelle riprese di Uomini e donne di questi giorni è stato dato molto spazio all'unico tronista che è rimasto nel cast, ovvero Ciro.

Il ragazzo sta portando avanti le conoscenze con le sue due corteggiatrici, ma è a Elisa che ha chiesto se sarebbe disposta a trasferirsi per amore.

Stando a questi recenti sviluppi, la scelta di Solimeno sembrerebbe avvicinarsi sempre di più e c'è chi non esclude che potrebbe avvenire prima della fine della stagione.