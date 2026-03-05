Il trono di Ciro Solimeno non sta piacendo alla maggior parte dei fan di Uomini e donne, gli stessi che ogni volta che si parla di questo su Canale 5 non perdono l'occasione per criticare sia lui che gli continua a dargli spazio in tv. Secondo Amedeo Venza, dunque, il percorso del giovane nel dating-show si potrebbe concludere in anticipo proprio a causa delle tantissime critiche che sta ricevendo per il suo comportamento con le corteggiatrici.

L'indiscrezione sul tronista di Uomini e donne

In questi giorni sono andate in onda le puntate di Uomini e donne in cui Ciro ha urlato contro le sue corteggiatrici, soprattutto contro Alessia in un'esterna in camerino.

L'atteggiamento del ragazzo non piace alla maggior parte dei fan del programma, e anche Maria De Filippi l'ha invitato a darsi una calmata perché i suoi toni sarebbero esagerati e spesso aggressivi.

Oggi, 5 marzo, Amedeo Venza ha attirato l'attenzione di molti utenti di Instagram scrivendo questo sul suo account: "Un trono attualmente in onda potrebbe saltare".

Chi ha guardato il dating-show questo giovedì, saprà che si è parlato solo del trono di Ciro (Sara era presente, ma è rimasta al proprio posto), quindi è evidente che l'esperto di gossip si riferiva al suo percorso quando ha detto che potrebbe finire prima del previsto.

L'assenza nelle ultime registrazioni

Quest'indiscrezione di Venza è arrivata a poche ore dalle anticipazioni che hanno un po' sorpreso i fan: Ciro, infatti, non ha partecipato né alla registrazione di lunedì 2 marzo né a quella di martedì 3.

In rete c'è chi si è chiesto se quest'assenza del tronista potrebbe essere collegata alle tantissime critiche che ha ricevuto per le urla contro le corteggiatrici, e quindi se la redazione starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di farlo uscire di scena prima della fine della stagione di Uomini e donne in corso.

Il parere di Lorenzo Pugnaloni

Tra chi non apprezza Ciro c'è anche Lorenzo Pugnaloni, che in queste ore è tornato a criticare sia il tronista di Uomini e donne che la corteggiatrice con la quale sostiene che avrebbe un accordo, Alessia.

"Non c'è un commento positivo su questo trono, neanche a cercarlo con un binocolo. A me piacciono gli scontri, ma in questo caso è diverso. Siamo di fronte ad una persona che perde il controllo facilmente e ad una ragazza che non sa cos'è la dignità", ha scritto il blogger su Instagram il 5 marzo.