Sono accadute molte cose nel corso della registrazione di Uomini e donne del 17 marzo. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese, dunque, svelano che Tina Cipollari ha attaccato pesantemente Elena per come si è comportata con Massimo dentro e fuori lo studio. Gloria Nicoletti, invece, ha chiesto ad Alessandro di restare nel programma per conoscersi meglio.

Tensione negli studi di Uomini e donne

Le anticipazioni delle riprese di Uomini e donne del 17 marzo riguardano soprattutto alcuni componenti del parterre Over dei quali si è parlato poco nell'ultimo periodo.

Elena, ad esempio, è stata chiamata al centro per raccontare del suo legame con Massimo: se il cavaliere è molto preso e riempie di regali la dama (anche oggi le ha portato un mazzo di fiori), quest'ultima è decisa nel voler sentire e vedere anche altre persone.

L'atteggiamento della donna ha indispettito parecchio Tina, che l'ha attaccata per gran parte della puntata.

La conoscenza tra Marta e Alessandro è finita, ma lui non è andato via perché Gloria gli ha chiesto di restare per lei.

Ciro scarta una corteggiatrice

Il percorso di Ciro a Uomini e donne va avanti e oggi, 17 marzo, è successa una cosa piuttosto importante.

Stando agli spoiler del web, Alessia ha comunicato al tronista e ai presenti la sua volontà di lasciare il programma: a sorpresa il giovane non ha battuto ciglio di fronte a quest'autoeliminazione, anzi sembra averla accettata di buon grado.

Da qui alla metà di maggio, dunque, il protagonista del dating-show dovrà capire con chi tra Elisa e Martina vorrà fare coppia lontano dalle telecamere.

Silenzio sui personaggi più chiacchierati del momento

Le anticipazioni della registrazione odierna di Uomini e donne hanno un po' sorpreso i fan perché non riguardano nessuno dei personaggi che sono al centro delle dinamiche di questo periodo.

Il 17 marzo, infatti, in studio non si è parlato dell'uscita di Edoardo della volta scorsa (quindi non si sa ancora se ha lasciato il programma definitivamente o no), ma neanche delle nuove conoscenze di Elisabetta, Sabrina, Cinzia o Marina, tutte protagoniste delle puntate che sono andate in onda recentemente su Canale 5.