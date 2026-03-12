Il 12 marzo c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne, la seconda ed ultima di questa settimana. Le anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni al termine delle riprese svelano che Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca dopo che Tina Cipollari ha messo in dubbio la sua sincerità. Pressata dalle critiche, la tronista è andata via con il corteggiatore e l'opinionista non l'ha neanche salutata.

La scelta a sorpresa di Sara

Mentre le riprese del 12 marzo erano ancora in corso, sul web si è diffusa un'anticipazione che ha spiazzato tutti: Sara ha concluso il suo percorso a Uomini e donne con una scelta a sorpresa.

Stando a quello che è emerso in queste ore, la tronista ha deciso di continuare la frequentazione con Alessio lontano dalle telecamere: sui social, infatti, stanno già circolando le foto del bacio che i due si sono scambiati in studio dopo il "sì" di lui.

L'avventura della giovane nel dating-show è terminata dopo quasi sei mesi nel modo più inaspettato, ovvero con un "fidanzamento lampo" con il corteggiatore che l'aveva colpita sin dalla prima esterna.

I dettagli dell'addio a Uomini e donne

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese di Uomini e donne del 12 marzo, informano fan e curiosi del fatto che la scelta di Sara non era in programma.

Si dice che a spingere la tronista a prendere questa decisione sarebbero state le critiche che Tina le ha fatto per tutta la durata della registrazione.

L'opinionista ha cominciato a dubitare di Gaudenzi vedendola ballare continuamente con Alessio, ha esposto il suo pensiero e poi è uscita dallo studio.

La ragazza, dunque, avrebbe scelto in fretta e furia anche per evitare di dover dare ulteriori spiegazioni a Cipollari, che non l'ha voluta neanche salutare prima che andasse via con il nuovo fidanzato.

io mi posso fidare ciecamente solo di quella grande donna di tina cipollari anche quando non sembra lei alla fine ci salva sempre la vita pic.twitter.com/RHtqdHyqem — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) March 12, 2026

I commenti dei fan

La notizia che sarebbe stata Tina a contribuire alla fine del trono di Sara ha fatto esultare molti fan di Uomini e donne.

"Quella grande donna di Tina è una certezza", "Lei ci salva sempre", "Il nostro faro", "Grazie Tina", "Voce del popolo", "Tina ha sempre ragione", "L'ha fatta scappare, idolo", "Non ti ringrazieremo mai abbastanza", si legge su X il 12 marzo.