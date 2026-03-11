Si sono svolte oggi, 11 marzo, le riprese di puntate di Uomini e donne che il pubblico potrà vedere su Canale 5 tra qualche settimana. Stando alle anticipazioni che ha diffuso Lorenzo Pugnaloni, nel corso della registrazione di questo mercoledì Ciro Solimeno e Matteo sono quasi arrivati alle mani e Sara Gaudenzi si è sentita male per la troppa pressione.

Ciro e Matteo quasi alle mani

Tra gli spoiler che sono trapelati alla fine della registrazione di Uomini e donne dell'11 marzo, ci sono anche quelli sui due tronisti del cast.

A più di una settimana di distanza dall'ultima volta, i protagonisti del trono Classico sono tornati in studio e hanno raccontato cos'è successo tra loro nei giorni scorsi.

Agli Elios si è sfiorata la rissa: Ciro e Matteo stavano per mettersi le mani addosso durante una lite, ma i presenti li hanno separati prima che ciò potesse accadere.

Sul finire della puntata, inoltre, Sara si è sentita male (nulla di grave) a causa delle tensioni che ci sono state tra il "collega" tronista e il suo corteggiatore.

Lorenzo Pugnaloni sostiene che tutto ciò non dovrebbe andare in onda perché sarebbe avvenuto a ridosso del backstage.

Il comportamento di Ciro fa discutere

Nelle ultime settimane Ciro si è visto poco agli Elios, e questo ha portato diversi fan a prendere in considerazione l'ipotesi che il suo percorso a Uomini e donne potrebbe essere vicino ad una svolta.

Rumor tutti da verificare sostengono che l'avventura del ragazzo nel dating-show potrebbe finire prima del previsto a causa dei comportamenti un po' sopra le righe che avrebbe avuto con le corteggiatrici sia in esterna che in studio.

Le critiche del pubblico di Uomini e donne

Se nel 2025 la redazione ha deciso di puntare solo su Gianmarco per tutta la seconda parte della stagione, quest'anno sono stati selezionati due ragazzi che sembrano non piacere molto al pubblico.

Quando in tv vengono trasmesse le esterne o i confronti tra Sara e i suoi corteggiatori, ad esempio, sui social si possono trovare tantissimi commenti negativi.

La stragrande maggioranza dei spettatori del programma, infatti, si dice stufa di assistere ad un percorso che è iniziato quasi sei mesi fa e che sembra ancora lontano lontano dal suo epilogo.

"Maria ci vuole male, non ci sono altre spiegazioni" o ancora "Questa è una tortura, basta", questi sono alcuni dei messaggi più gettonati tra i fan quando su Canale 5 va in onda il trono di Sara.