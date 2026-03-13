Oggi, 13 marzo, Sabrina Zago ha lasciato Uomini e donne tra le lacrime: dopo un duro confronto con due cavalieri, la dama è uscita di scena dicendo di avere impegni inconciliabili con la partecipazione al programma. Le anticipazioni del web, però, svelano che la protagonista del trono Over riprenderà posto nel parterre tra un paio di settimane e riallaccerà un rapporto con Davide.

La scelta di lasciare Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 13 marzo è stata registrata il 24 febbraio, quindi circa tre settimane fa.

In questo lasso di tempo sono accadute molte cose in studio, a partire dal ripensamento che hanno avuto due dame del parterre: in queste ore i telespettatori hanno assistito all'addio al programma di Elisabetta e Sabrina (a loro si è unito anche Sebastiano), ma le cose sono già cambiate.

Le anticipazioni delle riprese dell'11 marzo scorso, infatti, svelano che entrambe le protagoniste del trono Over sono tornate e hanno iniziato nuove conoscenze.

L'assenza delle due donne, dunque, non è durata neanche un mese.

Le anticipazioni sul ritorno agli Elios

Negli appuntamenti che saranno trasmesse in tv tra circa tre settimane, dunque, Elisabetta e Sabrina annunceranno il loro ritorno.

La prima racconterà di aver sentito Sebastiano per un confronto, ma chiarirà di non avergli dato la seconda possibilità che lui avrebbe voluto.

Zago, invece, sceglierà di riprendere la frequentazione che aveva lasciato in sospeso con Davide e questo farà arrabbiare Marina.

Il motivo del ritiro improvviso

L'addio di Sabrina a Uomini e donne si potrebbe definire più un "arrivederci", ma è avvenuto all'improvviso e in maniera abbastanza drammatica.

La dama, infatti, ha annunciato il suo ritiro tra le lacrime e accennano agli impegni che non starebbe riuscendo a far combaciare con l'esperienza nel programma.

"Risolvi i tuoi problemi e poi torna", ha detto Gianni Sperti mentre la protagonista del trono Over raggiungeva il backstage.

A distanza di tre settimane da questo momento chiacchieratissimo, Sabrina è di nuovo nel parterre e molto probabilmente ci rimarrà almeno fino alla fine della stagione in corso.