Sabrina Zago è stata tra i protagonisti della puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, 18 marzo. Mentre in tv veniva trasmesso lo sfogo tra le lacrime della dama, sui social c'è chi la paragonava a Gemma Galgani e alle sceneggiate che avrebbe fatto negli ultimi anni davanti alle telecamere di Canale 5.

Il pianto di Sabrina fa discutere

Sono passati pochi giorni da quando Sabrina ha abbandonato Uomini e donne dicendo che aveva impegni inconciliabili con la partecipazione al programma, ma la situazione è già cambiata.

La dama è riapparsa in studio oggi, 18 marzo, dopo essersi sfogata nei camerini: in tv è stato trasmesso il pianto disperato della protagonista del trono Over e guardandolo tanti fan hanno avuto come un déjà-vu.

Un parere che hanno condiviso molti spettatori, infatti, è quello secondo il quale Sabrina ricorderebbe Gemma nella maggior parte dei comportamenti che assume davanti alle telecamere, in particolare quando è triste o vive una delusione d'amore.

I commenti del pubblico di Uomini e donne

Mentre Uomini e donne era ancora in onda, su X sono stati pubblicati molti commenti sul paragone tra Sabrina e Gemma.

"Questo sfogo in camerino ricorda tanto quelli di Gemma nei tempi d'oro", "Piange più di Gemma, è incredibile"; "Che piaga", "Non ne bastava una?", "Fa le stesse scene, sono uguali", "Lei è la nuova Gemma", "Sabrina si ritroverà sola proprio come l'amica", "Praticamente è Gemma con 20 anni di meno", "Che paura, sono identiche", "Stesse facce, stesse espressioni", Non ci libereremo mai di nessuna delle due", si legge sui social il 18 marzo.

La breve uscita dal programma

In queste ore sui social si è parlato di Sabrina anche per il ripensamento che ha avuto sulla sua permanenza nel parterre.

Nel giro di un paio di puntate, infatti, la dama ha lasciato Uomini e donne e poi è tornata dicendosi pronta ad approfondire la conoscenza con Davide (dopo aver chiuso quella turbolenta con Nicola).

Le anticipazioni del web svelano che la protagonista del trono Over continuerà questa frequentazione, ma Marina si intrometterà in diverse occasioni per criticare il cavaliere con il quale è uscita a cena non molto tempo fa.