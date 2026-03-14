Sara Gaudenzi ha scelto pochi giorni fa, ma sul web si sta continuando a parlare del suo percorso e del giovane con il quale ha lasciato Uomini e donne. Lorenzo Pugnaloni, infatti, in queste ore ha pubblicato una parte dell'intervista che gli ha rilasciato una ragazza che sostiene di conoscere molto bene il corteggiatore romano e il suo "modus operandi": secondo questa segnalazione tutta da verificare, il protagonista del dating-show sarebbe un habitué sui siti di incontri e potrebbero essere fondate le voci di un accordo segreto con la tronista.

Scelta a sorpresa a Uomini e donne

Sono passati pochissimi giorni da quando Sara ha lasciato Uomini e donne insieme ad Alessio: la tronista, infatti, ha scelto il corteggiatore romano nel corso della registrazione del 12 marzo e lo ha fatto a sorpresa, nel senso che non era previsto che andasse via quel giorno.

Le anticipazioni svelano che la ragazza ha preso questa decisione dopo che Tina ha ipotizzato un suo accordo con il pretendente, un pensiero che hanno parecchi telespettatori da settimane.

La pagina Instagram di Lollo Magazine, inoltre, nelle ultime ore ha postato una parte dell'intervista che una giovane ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni su Rubeca e su come si comporterebbe lontano dalle telecamere.

Le dichiarazioni che spiazzano

L'intervista integrale sarà pubblicata mercoledì prossimo, ma nell'anteprima che è stata condivisa sui social sono contenute parole forti sul corteggiatore di Uomini e donne.

"Conosco Alessio, a Roma è molto famoso. Ti posso dire che era sui siti di incontri, che contattava tantissime ragazze e diceva le stesse cose che dice a Sara in studio. Lo ha fatto anche con me", ha dichiarato una giovane che ha chiesto di rimanere anonima.

L'autrice di questa segnalazione, inoltre, sposa la teoria secondo la quale tra Rubeca e Gaudenzi potrebbe esserci stato qualche contatto lontano dalle telecamere: "Conoscendo lui, sono portata a dire sì all'accordo con Sara. Per me è vero".

Il ruolo di Ciro nella conoscenza

A far nascere i sospetti su un presunto accordo segreto tra Alessio e Sara, sono stati sia i messaggi che i due si sono scambiati su Instagram l'estate scorsa che l'amicizia di lui con Ciro.

I due ragazzi lavorano insieme da più di un anno e tra i fan di Uomini e donne c'è chi è convinto che il tronista potrebbe aver fatto da tramite tra il suo amico e la "collega".