In questi giorni si è saputo che Cristina Tenuta è tornata a Uomini e donne (la puntata non è ancora andata in onda su Canale 5), e il pubblico sembra essersi diviso tra chi è felice di rivederla in studio e chi non avrebbe fatto a meno. I risultati di un sondaggio che è stato fatto sulla pagina Instagram di Opinionista social, inoltre, svelano che il 67% degli utenti che hanno votato non sono contenti del rientro della dama nel parterre Over.

Il parere del pubblico di Uomini e donne

Nelle prossime puntate di Uomini e donne ci saranno diversi ritorni, ma forse quello che farà più discutere sarà quello di Cristina.

La dama si riaccomoderà nel parterre a più di due anni di distanza dal suo addio al programma, e lo farà dopo essersi proposta ad un nuovo cavaliere che dirà subito "sì" ad una frequentazione.

Da quando è trapelata l'anticipazione del rientro di Tenuta nel cast del dating-show, sui social c'è chi si è schiarato a sua favore e chi contro.

I risultati di un sondaggio che è stato fatto da Opinionista social, però, svelano che più della metà di chi ha votato è scontenta del ritorno di Cristina (67%), invece gli utenti a favore sono il 33%.

La sparizione improvvisa dallo studio

L'ultima apparizione di Cristina a Uomini e donne risale a quasi due anni fa: un po' come è accaduto ad Aurora e altri volti storici del trono Over, anche Tenuta è sparita da una puntata all'altra senza dare spiegazioni.

Successivamente la dama ha usato i social per spiegare che la redazione non l'avrebbe riconfermata perché in quel periodo non era interessata ai cavalieri che c'erano del parterre, quindi non aveva senso che rimanesse in studio.

Le anticipazioni delle nuove puntate

Nel corso della registrazione che è stata fatta domenica 29 marzo, però, Cristina è riapparsa in studio e le anticipazioni svelano che è tornata per chiedere ad un cavaliere (del quale non è ancora trapelato il nome) di iniziare una conoscenza.

Il protagonista del trono Over ha accettato volentieri l'invito della dama, quindi lei si è riaccomodata nel parterre e d'ora in avanti parteciperà alle riprese delle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire dalla seconda metà di aprile.