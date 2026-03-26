Gran parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda oggi, 26 marzo, è stata monopolizzata da Tina Cipollari. Indispettita dal comportamento di Sara Gaudenzi, l'opinionista si è esposta in maniera molto netta con parole che hanno fatto storcere il naso solo a Maria De Filippi. La vamp, però, sembra aver detto tutto quello che i telespettatori pensavano da mesi ed è stata ringraziata per aver messo fine ad un trono che non piaceva quasi a nessuno.

La sfuriata di Tina a Uomini e donne

Oggi è stata trasmessa in tv la scelta di Sara, ma la curiosità dei fan era soprattutto per quello che è accaduto prima del "sì" ad Alessio.

Come si è visto su Canale 5, la tronista di Uomini e donne non aveva intenzione di scegliere in questa puntata, ma è stata quasi costretta a farlo perché Tina l'ha incalzata con domande e accuse alle quali lei non ha saputo rispondere.

Dopo quasi mezz'ora di attacchi, la ragazza si è dichiarata all'amico di Ciro e lo ha baciato con passione davanti all'altro corteggiatore, Matteo.

"Non mi sbaglio mai, deve ancora nascere qualcuno che mi frega. Volevano prenderci in giro, ma era tutto troppo evidente", ha tuonato l'opinionista davanti alle telecamere.

La difesa della padrona di casa

Sara si è rivolta spesso a Maria De Filippi chiedendole un aiuto per difendersi dalle accuse di Tina, ma neppure l'intervento della conduttrice è servito a placare l'ira dell'opinionista.

"L'avete messa con le spalle al muro, è così. Vi state sbagliando su di lei. L'avete costretta a fare una scelta che sicuramente avrebbe fatto più avanti", ha detto la conduttrice di Uomini e donne prima di iniziare un breve ma acceso litigio con Cipollari.

Mamma mia Tina lucidissima su Sara spiace per Maria che non riesce ad imbroccarne mezza quando le sta simpatico qualcuno. #uominiedonne — Ornella (@freakingsilence) March 26, 2026

Il parere dei telespettatori

Tantissimi fan di Uomini e donne hanno ringraziato Tina per quello che ha detto e fatto contro Sara, soprattutto perché ha portato alla fine di un trono che non piaceva quasi a nessuno.

"Oggi Tina ha salvato la faccia al programma e Maria dovrebbe farle una statua, non andarle contro", "Tina lucidissima, invece Maria non capisce più niente quando le sta simpatico qualcuno", "Maria è imbarazzante perché difende l'indifendibile", "Tina idolo di tutti noi", "Solo applausi per Tina", "Ha detto quello che pensiamo tutti", si legge su X il 26 marzo.