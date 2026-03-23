Oggi, 23 marzo, non ci sarà la consueta registrazione di Uomini e donne del lunedì: è stato Lorenzo Pugnaloni ad anticipare che questa settimana non sono previste nuove riprese e quindi per sapere qualcosa in più sul cast si dovrà aspettare diversi giorni. Gemma Galgani e tutti gli altri componenti del parterre Over, dunque, dovrebbero ritornare in studio dopo il prossimo weekend, ma al momento non c'è ancora una data certa.

Si fermano le riprese di Uomini e donne

Nel giorno in cui inizierà la messa in onda di nuove puntate di Uomini e donne, Lorenzo Pugnaloni ha svelato che le riprese del dating-show sono in stand-by almeno fino al 29 marzo.

"Nessuna registrazione in programma questa settimana. Vi aggiornerò", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha pubblicato su Instagram in mattinata.

Salvo ripensamenti dell'ultima ora, dunque, da oggi a domenica prossima il cast non dovrebbe recarsi agli Elios per partecipare ad appuntamenti che poi saranno trasmessi in tv tra l'inizio e la metà di aprile.

Sconosciuto il motivo della pausa

Come mai questa settimana non ci saranno registrazioni di Uomini e donne? I fan se lo stanno domandando da qualche ora, ma neppure Pugnaloni ha saputo dare una motivazione a questo stop improvviso.

Non sarebbe da escludere il fatto che Maria De Filippi potrebbe aver deciso di concentrarsi sul serale di Amici, e per farlo avrebbe scelto di accantonare temporaneamente il dating-show che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5.

La conduttrice potrebbe essersi concessa questa pausa nella consapevolezza che ci sono un bel po' di puntate già registrate da trasmettere in tv, quindi fermarsi una settimana non comprometterebbe nulla.

Le anticipazioni delle nuove puntate

Da oggi fino al 27 marzo, invece, andranno in onda le puntate che sono state registrate un paio di settimane fa.

Le anticipazioni del web svelano che in questi giorni si parlerà molto di Marina e delle sfuriate che farà in studio contro gli opinionisti, ma anche dell'ultimo atto del trono di Sara.

Entro venerdì prossimo, infatti, i telespettatori di Canale 5 vedranno una quasi rissa tra Matteo e Ciro e poi la scelta della tronista.