Martedì 3 marzo si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne, in vista della messa in onda delle prossime puntate su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni delineano una giornata caratterizzata da sviluppi significativi sia nel trono over sia nel trono classico. Nel parterre, una coppia ha deciso di lasciare insieme il programma: si tratta di Atlanta e Lanfranco. Nel segmento dedicato ai tronisti ha destato attenzione l’assenza di Ciro, assente anche nelle precedenti registrazioni. La tronista Sara, invece, ha proseguito il suo percorso con un’esterna realizzata con Matteo, elemento che ha contribuito a movimentare ulteriormente la dinamica in studio.

Atlanta e Lanfranco hanno lasciato Uomini e Donne insieme

Nel corso della registrazione del 3 marzo, il trono over ha visto un ulteriore sviluppo significativo con la decisione di Atlanta e Lanfranco di lasciare insieme il programma. La scelta è maturata dopo diverse settimane di conoscenza, durante le quali i due hanno progressivamente consolidato un’intesa sempre più evidente sia agli occhi del pubblico sia a quelli della redazione. Secondo quanto emerso in studio, la coppia avrebbe manifestato una crescente sintonia già nelle ultime puntate, caratterizzate da confronti più approfonditi e da una volontà comune di proseguire il percorso lontano dalle dinamiche televisive. La loro uscita, avvenuta mano nella mano e accompagnata da un saluto emozionato ai presenti, rappresenta uno dei momenti più rilevanti della registrazione, confermando ancora una volta come il programma continui a favorire la nascita di legami autentici anche tra i partecipanti del parterre over.

Ciro assente a Uomini e Donne

La registrazione del 3 marzo ha riportato l’attenzione sul percorso di Sara, che continua a vivere una fase complessa con i suoi corteggiatori. Dopo quanto accaduto nella precedente puntata, la tronista ha deciso di raggiungere Matteo direttamente in camerino, dando vita a un confronto particolarmente acceso. L’esterna, infatti, non è stata programmata in modo tradizionale: è nata come conseguenza di un litigio prolungato, segno di un rapporto che alterna momenti di avvicinamento a fasi di forte incomprensione. In studio, Sara è apparsa visibilmente provata e ha rivolto un discorso diretto a entrambi i corteggiatori, sottolineando come la continua competizione e le reazioni sproporzionate dell’uno rispetto ai comportamenti dell’altro stiano rendendo il suo percorso sempre più faticoso.

La tronista ha dichiarato di sentirsi vicina al limite, evidenziando la difficoltà di costruire qualcosa di concreto in un clima che, a suo dire, non le permette di vivere le emozioni con la necessaria serenità. Parallelamente, il trono di Ciro ha continuato a destare interrogativi. Anche in questa registrazione non si è affrontato alcun contenuto relativo al suo percorso, nonostante in studio fosse presente una corteggiatrice. L’assenza del tronista per la seconda volta consecutiva ha inevitabilmente alimentato dubbi e speculazioni, sia tra il pubblico sia tra gli addetti ai lavori. Le ragioni non sono state chiarite: si ipotizzano impegni personali o lavorativi, ma non manca chi ritiene che la sua partecipazione stia attraversando una fase di stallo tale da mettere in discussione la prosecuzione del trono stesso. L’incertezza attorno alla sua posizione rappresenta uno degli elementi più discussi della giornata, lasciando aperti interrogativi che solo le prossime registrazioni potranno chiarire.