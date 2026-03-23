Le puntate di Un posto al sole andate in onda tra inizio marzo e la settimana dal 30 marzo al 3 aprile 2026 saranno ricche di colpi di scena, intrecci sentimentali e tensioni familiari. Al centro della narrazione troviamo ancora una volta le dinamiche del Palazzo Palladini, con storie che mescolano amore, inganni e drammi personali.

Anticipazioni Upas fino al 3 aprile

Uno dei filoni principali riguarda il rapporto sempre più complicato tra Roberto Ferri e la figlia Cristina. Il tentativo dell’uomo di riavvicinarsi alla ragazza si trasforma presto in un fallimento: l’incontro con le sue amicizie porta a un duro scontro, segnando una frattura profonda tra padre e figlia.

Parallelamente, Marina continua a spingere Roberto a recuperare il rapporto, ma le tensioni restano alte e difficili da ricomporre.

Il triangolo tra Alberto, Anna e Gianluca

Grande protagonista delle trame è Alberto Palladini, coinvolto in una storyline sempre più controversa. Inizialmente turbato dalla presenza di Anna — legata sentimentalmente al figlio Gianluca — Alberto finisce per sviluppare un’attrazione per la donna, entrando in conflitto con se stesso e con il figlio.

Con il passare delle settimane, la situazione degenera: Alberto si dimostra sempre più spregiudicato e, nelle puntate di Upas fino al 3 aprile, arriva addirittura a manipolare gli eventi pur di tenere Anna accanto a sé. La donna decide di lasciare Gianluca, spezzandogli il cuore, mentre continua segretamente la relazione con Alberto.

Un comportamento che segna uno dei momenti più duri e moralmente ambigui del personaggio.

Rosa in crisi nei prossimi episodi di Upas

Sul fronte sentimentale, Rosa vive una crisi profonda, divisa tra Damiano e Pino, mentre la gelosia rischia di compromettere ogni equilibrio.

Mariella, invece, si rende protagonista di una storyline più leggera ma ricca di tensioni: nonostante le promesse fatte, continua a mentire e cede alla tentazione della vendetta contro Massaro, mostrando un lato sempre più impulsivo.

Non manca la componente crime: Eduardo e il gruppo degli Esposito organizzano una nuova rapina, ignari però di essere osservati da vicino. Questo filone introduce suspense e prepara possibili sviluppi drammatici nelle settimane successive.

Tra gli eventi più scioccanti della settimana che porta al 3 aprile c’è il malore improvviso di Nunzia, che finisce in ospedale in condizioni gravi. La vicenda genera forte preoccupazione tra i personaggi, in particolare Clara, che la accompagna e teme per la sua vita.

Tentativi di fuga e nuovi equilibri

Nel frattempo, alcuni personaggi cercano di allontanarsi temporaneamente da Napoli: Roberto e Marina decidono di partire per ritrovare serenità, mentre Raffaele valuta di lasciare la città per le festività pasquali. Tuttavia, Renato si oppone con forza, creando nuove tensioni.