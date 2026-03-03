Mariella continuerà a flirtare con Massaro sulla app di incontri nelle puntate di Un posto al sole dal 9 al 13 marzo e Cerruti avrà il sospetto che ci stai prendendo gusto.

Le anticipazioni rivelano che Roberto sarà ancora in difficoltà con Cristina, soprattutto dopo una richiesta di Greta dopo le dimissioni dall'ospedale. Infine, Ida e Diego si traferiranno a Palazzo Palladini.

Nuova vita per Ida e Diego a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Mariella e Salvatore continueranno la loro ricerca per trovare un fidanzato a Bice.

I due amici esamineranno i vari profili nella app di incontri e Mariella inizierà a chattare il con nickname Blonde Partenope. Tra i tanti pretendenti, la donna non potrà fare a meno di notare la presenza di Sergio Massaro, l'ex marito di Bice, che si è descritto come un uomo romantico in cerca della sua dolce metà. Indignata dalla falsità di Massaro, Mariella inizierà a chattare con lui per capire dove arriverà. Il problema sorgerà quando Salvatore si renderà conto che Mariella flirta regolarmente con Massaro sulla app di incontri e sospetterà che ci stia prendendo gusto. Alla fine, Mariella chiederà a Sergio un appuntamento per dargli una lezione. Nel frattempo, Ida e Diego si trasferiranno a casa di Raffaele, ma Ornella non sarà affatto a suo agio.

La crisi tra il portiere e sua moglie non sembrerà affatto finita e anche il rapporto tra Diego e Ida non si risolverà con il trasferimento.

Roberto e Cristina: un rapporto ancora troppo complicato

Nelle puntate di Un posto al sole dal 9 al 13 marzo, i riflettori saranno puntati anche su Roberto e sul difficile rapporto con Cristina. Greta sarà finalmente dimessa dall'ospedale e Ferri si sentirà sollevato perché darà per scontato che sarà la sua ex moglie ad occuparsi della loro figlia. Greta, tuttavia, avrà una proposta che spiazzerà Roberto e scombussolerà i suoi piani. Di cosa si tratta? Le trame non specificano cosa chiederà Greta al suo ex marito, ma non si esclude che voglia prolungare il soggiorno di Cristina a Palazzo Palladini. Quello che è certo è che Greta scatenerà un litigio tra padre e figlia e a mediare sarà ancora una volta Marina.