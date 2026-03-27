Le nuove puntate di Un posto al sole promettono colpi di scena, tensioni familiari e situazioni sempre più intricate. Nelle anticipazioni dal 6 al 10 aprile, i riflettori sono puntati sulla famiglia Ferri, ma anche sulle dinamiche del condominio e sulle difficoltà di Nunzio e Rossella.

Roberto Ferri e Cristina: un conflitto sempre più acceso

Il rapporto tra Roberto Ferri e sua figlia Cristina attraversa una fase estremamente delicata. Nonostante il tentativo di mediazione di Marina, la distanza tra i due non fa che aumentare, alimentando incomprensioni e tensioni.

La situazione precipita quando Cristina scopre una verità sconvolgente sulla madre. Questo evento segna un punto di rottura: la giovane, sopraffatta, decide di fuggire facendo perdere le proprie tracce. Una scelta drastica che getta tutti nel panico.

Cristina scompare e scatta l’emergenza: anticipazioni Upas al 10 aprile

La fuga di Cristina mette in allarme Roberto, Marina e Greta, che si mobilitano immediatamente per ritrovarla. La situazione è critica e richiede l’aiuto di più persone.

Anche Filippo e Serena si uniranno alle ricerche, cercando di dare supporto in un momento così difficile. L’angoscia cresce di ora in ora, mentre il destino della ragazza resta incerto e carico di preoccupazioni.

Raffaele e i lavori in condominio: scoppia una nuova polemica

Nel frattempo, al condominio, non mancano le tensioni. Dopo i danni causati dalla festa in cortile, Raffaele decide di intervenire per sistemare la situazione.

Per farlo, coinvolge Eduardo e Angelo nei lavori di ripristino, in particolare per sistemare i lampioncini condominiali. Tuttavia, la sua iniziativa non sarà accolta da tutti con entusiasmo.

Alberto, infatti, si opporrà fermamente, dando vita a nuovi contrasti che rischiano di complicare ulteriormente la convivenza tra i condomini.

Nunzio e Rossella: una convivenza difficile

Non meno complicata è la situazione di Nunzio e Rossella. A causa dei problemi nel seminterrato, i due sono costretti a trasferirsi temporaneamente a casa di Silvia e Michele.

Questa convivenza forzata, però, si rivela più difficile del previsto. Nunzio, in particolare, fatica ad adattarsi, creando momenti di disagio e tensione all’interno della casa.