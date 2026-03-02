Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 9 al 13 marzo, confermano che il rapporto tra Roberto e sua figlia andrà sempre peggio. Inoltre Greta farà all'uomo una richiesta sorprendente.

Nel frattempo Diego e Ida si traferiranno da Raffaele, mentre Alberto cederà alla passione con Anna.

La richiesta di Greta

Roberto è sollevato nel vedere Greta finalmente fuori dall’ospedale e pronta a tornare alla sua vita di madre. Ma la serenità dura pochissimo. Una richiesta inattesa della donna mette subito in crisi gli equilibri familiari e riaccende le tensioni tra Ferri e Cristina.

I dettagli saranno più chiari nei prossimi episodi, ma le conseguenze si fanno sentire fin da subito: padre e figlia tornano a scontrarsi, in un clima sempre più pesante. Marina prova ancora una volta a fare da mediatrice, ma questa volta non riesce a evitare il confronto.

Un posto al sole: Marina chiede aiuto a Filippo e Serena

Preoccupata per la fragilità di Cristina e per la distanza sempre più evidente tra lei e il padre, Marina decide di chiedere aiuto a Filippo e Serena, gli unici capaci di parlare davvero con la ragazza. Intanto Ferri è convinto di aver trovato la soluzione giusta per recuperare il rapporto con la figlia.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 9 al 13 marzo: Alberto cede alla tentazione, Diego si trasferisce da Raffaele

Gianluca si lascia trascinare sempre di più da Anna, mentre Alberto è diviso tra il senso del dovere verso la famiglia e la passione improvvisa e travolgente per quella ragazza così misteriosa. Alla fine cede alla tentazione, ma ciò che accade tra loro lo sconvolge e lo precipita in un profondo conflitto interiore. Prova a confidarsi con Luca, senza riuscirci davvero, e intanto il disagio che prova nei confronti di Gianluca cresce ogni giorno di più. Nel frattempo, Anna sembra nascondere qualcosa di importante.

Diego pensa di rinunciare al trasferimento temporaneo dal padre, ma Raffaele lo rassicura: per lui e Ornella non sarà un peso.

Raffaele, però, non si accorge del malessere che Ornella sta vivendo in silenzio. Così Diego, Ida e Joseph si trasferiscono a casa Giordano, e Raffaele prova a restituire al figlio la speranza di poter ricucire il rapporto con Ida.

Ornella affronta il suo primo giorno al corso di spagnolo e conosce i nuovi compagni, cercando di ritagliarsi uno spazio tutto suo.

Mariella, decisa a farla pagare a Massaro, continua a provocarlo sull’app di incontri. Cerruti, però, teme che la situazione le stia sfuggendo di mano. Convinta di avere tutto sotto controllo, Mariella organizza un incontro tra “Blonde Partenope” e “Romeo”, pronta a smascherare Sergio una volta per tutte.

Eduardo sa che nel quartiere molti lo considerano ancora un delinquente.

Questo lo ferisce profondamente e finisce per sfogare la sua frustrazione su Giulia. Lei, già provata dalle tensioni al Centro Ascolto, tenta di chiarirsi con Clara e Rosa, mentre Eduardo si ritrova di nuovo tentato da una scelta rischiosa.

Manuela vive con crescente agitazione i preparativi del matrimonio. E proprio mentre tutto sembra procedere, una persona che conosce bene le gemelle Cirillo tenta di rientrare nelle loro vite, riportando a galla il passato.