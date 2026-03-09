Le anticipazioni di Upas che vanno dal 16 al 20 marzo 2026 vedono notevoli problematiche familiari e non solo, in quel di Palazzo Palladini. Cristina e Teo sono sempre più vicini, ma la vicinanza va di pari passo con le preoccupazioni. Cristina e Roberto avranno un diverbio: assisterà Marina, che non potrà però fare molto. La stessa Marina dirà a Roberto di mettersi in contatto con Greta.

Un posto al sole, il matrimonio tra Manuela e Niko è imminente

Fervono i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela. La ragazza, prima delle nozze, trascorrerà bei momenti con Maurizio.

Massaro e Mariella, nel frattempo discutono per cercare di capire meglio la situazione: la donna è colpita dalle parole dell'uomo, ma Sasà crede che quella di Sergio sia tutta una messinscena e non è convinto.

La futura sposa non vive i giorni prima del matrimonio in maniera serena. Si trova, infatti, sotto pressione anche a causa della tesi che a breve dovrà discutere. Maurizio intanto continua a frequentare il Vulcano. Cristina e suo padre continuano a non avere un buon rapporto: tutto ciò è amplificato dall'assenza di Greta. Mariella, inoltre, diventa confidente di Massaro, senza farlo sapere a Bice e Guido. I due rifletteranno sul comportamento degli uomini in generale.

Upas: problematiche tra Ornella e Raffaele

Ornella e Raffaele sono ai ferri corti nella loro relazione ma, nel frattempo, devono occuparsi anche dei problemi che ci sono tra Diego e Ida. L'uomo, infatti, non è convinto dei comportamenti della donna, che sembra stia nascondendo qualcosa. Potrebbe cercare un metodo per sfuggire alle sue problematiche. Ornella e Raffaele cercheranno di riportare il sereno tra i due. Gli atteggiamenti di Greta sono sempre più strani: ciò provoca la preoccupazione di Ferri. Maurizio, intanto, rischia di far scoprire la propria identità.

Eduardo cerca di comportarsi bene, dopo i precedenti, ma non è semplice. Damiano avrebbe trovato un indizio che potrebbe servire a capire chi è la donna che è stata coinvolta nella banda di ladri. Le anticipazioni di Upas si chiudono con il tormento di Alberto che, dopo quello che è successo, non riesce a non pensare ad Anna e ne risulta veramente ossessionato.