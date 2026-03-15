Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole in programma dal 23 al 27 marzo su Rai 3 rivelano che Niko si ritroverà a dover sospendere le sue nozze in chiesa a pochi minuti dal fatidico sì finale, dopo aver scoperto di essere stato ingannato e raggirato.
Intanto Diego si mostrerà furioso con Lorenza per via dei suoi continui ritardi sul lavoro mentre Roberto cercherà di fare il possibile per costruire un rapporto sano con sua figlia.
Niko interrompe le nozze: anticipazioni Un posto al sole 23-27 marzo 2026
Niko sarà pronto per affrontare il fatidico momento del sì in chiesa con la sua promessa sposa Manuela ma, all'ultimo momento, qualcosa andrà storto.
Il figlio di Renato, infatti, si renderà conto di essere vittima di un perfido inganno: la sostituzione tra Micaela e Manuela sull'altare.
Un duro colpo per Niko che, scosso da tale scoperta, deciderà di bloccare immediatamente il matrimonio: il ragazzo interromperà così la funzione religiosa, intenzionato a non portare avanti tale farsa.
Tutti resteranno amareggiati e sorpresi da tale situazione mentre Manuela cercherà di fare il possibile per raggiungere il suo promesso sposo in chiesa.
Diego su tutte le furie con Lorenza nei prossimi episodi di Upas al 27 marzo 2026
Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti dal 23 al 27 marzo su Rai 3, inoltre, rivelano che Diego finirà per perdere le staffe nei confronti di Lorenza dopo l'ennesimo ritardo a lavoro della ragazza.
Il cuoco non riuscirà a mantenere la calma, complice anche la sua delicata situazione sentimentale con Ida e finirà per scagliarsi contro la ragazza.
Lorenza, però, si mostrerà mortificata e tale atteggiamento porterà Diego ad avvicinarsi a lei, al punto che tra i due si verrà a creare una confidenza del tutto inaspettata e pericolosa.
Il colpo di scena ci sarà quando gli altri colleghi del Vulcano cominceranno a lamentarsi dell'atteggiamento di Lorenza sul posto di lavoro: tutti si diranno pronti a procedere con il licenziamento, ma Diego si opporrà fermamente e cercherà di convincerli a non farlo.
Roberto Ferri, intanto, cercherà di fare il possibile per ricucire il rapporto con sua figlia.