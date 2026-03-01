Alberto Palladini e Anna si lasceranno andare alla passione nelle prossime puntate di Un posto al sole di marzo: emergerà anche che la ragazza nasconde un segreto, ma non si sa ancora cosa nasconde.

Le anticipazioni rivelano che i sensi di colpa nei confronti di Gianluca tormenteranno Alberto che si confiderà con Luca. Palladini non riuscirà a staccarsi da Anna e questo farà pensare che per lui non si tratterà solo di un semplice capriccio.

Alberto non riuscirà a frenarsi in Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Alberto e Anna avranno modo di stare da soli e tra loro scoppierà la passione.

L'interesse di Palladini nei confronti della ragazza sarà sempre più evidente nei prossimi giorni e a quanto pare sarà ricambiato. Il pensiero di Gianluca, invaghito di Anna, farà stare male Alberto ma non sarà possibile riuscire a trattenere l'attrazione. La misteriosa restauratrice catturerà il cuore di Palladini mentre con Gianluca prenderà sempre più le distanze, anche se il loro rapporto non si chiuderà. Nelle scorse puntate, Anna ha messo in chiaro che non vuole impegnarsi e Gianluca l'ha presa male, ma presto i due si riconcilieranno, anche se non ci sarà paragone con la passione che la ragazza vivrà con Alberto.

Il segreto di Anna e il rischio di Gianluca

Nelle puntate di Un posto al sole di marzo, Alberto confiderà la sua situazione a Luca, spiegandogli che non è facile per lui comandare il cuore.

Questo significa che Anna per Palladini non sarà un semplice capriccio, ma certamente sarà consapevole che il rischio di perdere Gianluca sarà altissimo. Il dottor De Santis non si troverà in una posizione semplice. A complicare il tutto, inoltre, sarà un segreto che Anna custodisce e di cui ancora non si conosce nulla. Le trame si limitano a spiegare che la restauratrice nasconde qualcosa di molto importante che potrebbe rimescolare le carte in tavola. Ci sarà pace per Gianluca? Per il momento, il ragazzo si sta impegnando ad uscire dal tunnel dell'alcolismo e ha trovato lavoro al bar Vulcano. Sapere che suo padre ha una relazione con la ragazza di cui si è infatuato, certamente lo farebbe crollare nuovamente.