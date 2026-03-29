Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 aprile rivelano che Cristina all'insaputa del padre organizzerà una festa a Palazzo Palladini dove si introdurranno alcuni bulli che causeranno molti danni.

Ferri furioso per il comportamento della figlia

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 aprile prendono il via dai festeggiamenti che avranno luogo a Palazzo Palladini nel giorno di Pasquetta. Mentre Damiano troverà conforto nel calore familiare e in Rosa, viste le incursioni fastidiose di Grillo, Giulia e Luca trascorreranno il giorno con i nipoti ma anche con Monica e Renato che daranno vita a discussioni esilaranti.

Nel frattempo, nel cortile del Palazzo si raduneranno gli amici di Cristina, le cui malefatte si faranno notare.

Mentre imperverserà il maltempo, Jimmy e Bianca si introdurranno senza invito alla festa di Cristina e Nunzio dovrà intervenire in loro aiuto. Intanto tra Leo e Cristina non mancheranno le discussioni mentre alcuni bulli giungeranno nel cortile del Palazzo con l'intenzione di arrecare danno ai 'ricchi'. Saranno Silvana e Raffaele a dover riparare ai danni dei ragazzi e ad informare Ferri. Quest'ultimo sarà costretto ad imporre alla figlia un cambiamento radicale nella sua vita.

Nunzio e Rossella ospitati da Silvia e Michele

Dopo il violento temporale, Nunzio e Rossella dovranno fare i conti con i danni nel seminterrato.

Silvia e Michele li ospiteranno ma la convivenza non si rivelerà per nulla facile. Intanto, tra Cristina e Roberto la frattura sarà sempre più evidente nonostante il tentativo di Marina di mediare tra i due. Intanto per riparare ai danni causati dagli amici della giovane, Raffaele assumerà Eduardo e Angelo anche se Alberto opporrà resistenza.

Cristina scoprirà un'amara verità sulla madre e scapperà facendo perdere le sue tracce. Tutti si adopereranno per cercarla, anche Filippo e Serena.

Che fine ha fatto Cristina?

Probabilmente Cristina scoprirà che la madre aveva un amante già prima della morte del compagna cui lei teneva come ad un padre. La delusione la porterà a scappare ma che fine farà?

Ben presto, scopriremo se la famiglia riuscirà a trovarla, ma di certo tra lei e Greta presto si dovrà giungere alla resa dei conti con l'arrivo di un nuovo personaggio che sarà capace di rompere i già delicati equilibri.