Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 9 al 13 marzo, Alberto cederà alla passione con Anna e temerà le possibili conseguenze con Gianluca. Inoltre Eduardo verrà additato nel quartiere come un criminale e sfogherà tutta la sua ira verso Giulia.

Manuela, invece, sarà in ansia per le nozze imminenti con Niko, mentre Marina chiederà a Filippo e Serena di aiutare Cristina.

Mariella vuole smascherare Massaro

Gianluca sarà sempre più preso da Anna, ma anche Alberto non riuscirà a stare lontano dalla ragazza e si lascerà andare alla passione con lei.

L'avvocato però comprenderà che questa situazione non porterà nulla di buono. Intanto Mariella sarà determinata a smascherare Massaro ed organizzerà un incontro tra Romeo e Blonde Partenope.

Nel frattempo Greta sarà dimessa dall'ospedale e Roberto penserà che possa finalmente a rivestire il ruolo di madre con Cristina, ma la donna spiazzerà Ferri con una proposta inaspettata. In tutto questo, Diego avanzerà delle perplessità in merito all'idea di trasferirsi a casa di Raffaele [VIDEO], il quale però lo rassicurerà sul fatto che lui ed Ornella saranno felici di accoglierli.

Raffaele cerca di trasmettere fiducia nel futuro a Diego

Eduardo sarà consapevole che ormai tutti nel quartiere lo hanno additato come un criminale e si innervosirà, al punto di scontrarsi furiosamente al Centro Ascolto con Giulia.

Quest'ultima racconterà quanto accaduto a Rosa e Clara. Intanto Manuela si mostrerà sempre più in ansia in vista del suo imminente matrimonio con Niko.

Nel frattempo Alberto esternerà a Luca, senza successo, le proprie preoccupazioni verso Gianluca dopo quello che ha fatto con Anna. In tutto questo, Ornella sarà ormai prossima a conoscere i nuovi compagni del corso di spagnolo, mentre Marina inviterà Filippo e Serena ad aiutare Cristina. Ferri, invece, penserà a qualcosa per riavvicinarsi alla figlia.

Intanto Ida, Diego e Joseph si trasferiranno a Palazzo Palladini e Raffaele proverà in ogni modo a trasmettere al figlio un poco di fiducia nel futuro.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle puntata precedenti, Luca è stato preso dallo sconforto non appena si è reso conto che la sua malattia è tornata a creargli problemi.

Inoltre Rossella ha iniziato a farsi delle domande in merito al suo futuro lavorativo.

Alberto, invece, si è avvicinato alla giovane restauratrice Anna, mentre Raffaele ha cercato di ricucire il proprio rapporto con Ornella ma le difficoltà non sono mancate.