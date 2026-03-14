Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 23 al 27 marzo svelano che Marina sarà gelosa del riavvicinamento di Roberto e Greta. Intanto, per Ferri aumenterà la distanza dalla figlia Cristina.

Greta ha una relazione con un uomo misterioso

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse da lunedì 23 a venerdì 27 marzo prendono il via dal comportamento di Greta che si farà sempre più intrigante. Dopo aver chiesto a Roberto di occuparsi della figlia Cristina dopo le dimissioni dall'ospedale, la donna avrà un atteggiamento sfuggente fatto di chiamate improvvise e attacchi di ansia che da subito faranno intendere che Greta non soffre solo per la perdita di Edoardo Nappi.

Roberto si accorgerà presto che qualcosa non va, comprendo che la sua ex sta nascondendo un segreto. E infatti, il riavvicinamento tra Roberto e Greta non darà i frutti sperati con la donna che continuerà a rimanere ferma nelle sue posizioni e distante dalla figlia. Ben presto la verità verrà svelata: Greta ha un'altra relazione.

Cristina sempre più distante da Roberto

Verrà svelato a pubblico che la storia di Greta con un altro uomo è cominciata quando Edoardo era ancora in vita. L'uomo descritto come affascinante non sarà subito reso noto ma sarà chiaro che si tratta di un uomo già conosciuto dagli amanti della soap e che addirittura potrebbe avere anche delle implicazioni negli affari di Ferri.

Quest'ultimo dovrà fare i conti anche con Cristina che sempre più distante da lui, troverà conforto in Leo un ragazzo che Roberto non vedrà di buon occhio.

Mentre la frattura tra Roberto e Cristina diventerà sempre più evidente, Marina comincerà a provare gelosia nei confronti del marito sempre più coinvolto negli affari della sua ex Greta. L'insicurezza della Giordano non farà che amplificare la già tesa situazione.

Chi è l'uomo misterioso di Greta?

La relazione di Greta è destinata a sconvolgere la vita di Roberto e anche quella di Marina. Ma di chi si tratta? Secondo le anticipazioni potrebbe trattarsi un uomo che i fan della soap già conoscono e che sarebbe implicato negli affari dei Cantieri. Di certo resto l'identità dell'uomo misterioso verrà svelato e di certo la storyline a lui collegate entreranno nel vivo.