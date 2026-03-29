Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 30 marzo al 3 aprile, Alberto ingannerà Gianluca e vedrà di nascosto Anna. Inoltre la piccola Nunzia starà male e Sabbiese dovrà scegliere se stare al fianco della figlia in ospedale, oppure se fare il colpo con la banda.

Cristina, invece, organizzerà una festa in assenza di Roberto e Marina, mentre Serena non racconterà della presenza di Maurizio il giorno delle nozze di Manuela.

Cerruti dice a Mariella di non aiutare Massaro

Gianluca parlerà con Rossella dei comportamenti strani tenuti da Anna negli ultimi tempi.

Intanto Alberto inviterà la restauratrice a rompere ogni tipo di legame con il figlio. Inoltre Serena non racconterà alla madre ed alle due gemelle che il giorno del matrimonio Maurizio era presente in chiesa. La donna lo vorrà incontrare per comprendere perché è tornato a Napoli. Mariella, invece, vorrà aiutare Massaro, anche se sarà consapevole che potrebbe avere dei problemi con Bice.

Nel frattempo Ferri comincerà a pensare che Greta ha una relazione con un altro uomo. In tutto questo, Eduardo farà tornare Rino nella banda e si preparerà ad organizzare un altro colpo, mentre Damiano sarà dispiaciuto all'idea di non avere risolto il caso. Sia Sabbiese che Renda non saranno a conoscenza del fatto che Grillo è vicino a risolvere ogni cosa.

Michele in difficoltà in radio

Marina e Roberto partiranno per una vacanza e Cristina si farà convincere da Leo e Valentina ad organizzare una festa. Intanto Renato non vorrà trascorrere la Pasqua lontano da Raffaele e, per fargli cambiare idea, cercherà aiuto in Jimmy e Bianca. Inoltre Michele avrà qualche piccolo malinteso con i suoi collaboratori, che gli farà capire come essere direttore in radio non è semplice.

Nel frattempo Alberto ed Anna si vedranno di nascosto da Gianluca. In tutto questo, Clara comunicherà ad Eduardo che sta portando Nunzia in ospedale e l'uomo si troverà davanti ad una scelta: rimanere al fianco della figlia, oppure fare il colpo con la banda.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Grillo ha indagato sulla banda delle rapine e ha scoperto chi sono i membri. Inoltre Ornella ha cercato di modificare le abitudini di Raffaele.

Cristina, invece, ha creato più di qualche problema a Marina e Roberto, mentre Niko e Manuela sono riusciti a diventare marito e moglie anche non sono mancati i momenti di difficoltà.