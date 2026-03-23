Nunzia avrà un malore e Clara correrà in ospedale nelle puntate di Un posto al sole dal 30 marzo al 3 aprile; nel frattempo, Eduardo si preparerà per un altro colpo con la banda.

Le anticipazioni rivelano che Roberto metterà Greta di fronte alle sue responsabilità dopo aver capito che la donna ha un amante. Infine, Mariella punterà a ricucire il matrimonio di Massaro e Bice.

Paura a Un posto al sole per la salute di Nunzia

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Eduardo tornerà nella banda di Stella e organizzerà il prossimo colpo con gli Esposito, ignaro delle indagini di Grillo.

Quest'ultimo, infatti, continuerà il suo lavoro senza l'aiuto di Damiano e sarà a un passo dall'acciuffare i ladri della zona. Eduardo sarà pronto all'azione, ma si troverà di fronte a un grande dilemma. Nel frattempo, Rosa e Clara saranno in compagnia di Giulia quando si accorgeranno che la piccola Nunzia non sta bene. La bambina avrà un malore e Clara correrà in ospedale con sua figlia. Eduardo lascerà il furto programmato per andare da sua figlia o preferirà finire il suo lavoro con gli Esposito? Nel frattempo, a casa Ferri si progetterà il breve viaggio con Cristina. Roberto, tuttavia, sarà deluso quando sua figlia, spinta dai suoi amici, si rifiuterà di partire con lui e Marina. La ragazzina, in assenza dei padroni di casa, organizzerà una festa con i suoi amici.

Roberto capirà che Greta ha un amante

Nelle puntate di Un posto al sole dal 30 marzo al 3 aprile, Roberto chiederà a Greta di supportarlo con Cristina e all'ennesimo rifiuto della donna avrà un'intuizione. Ferri capirà che Greta ha un amante ed è questo il vero motivo che l'ha portata a disinteressarsi di sua figlia. A quel punto, Roberto metterà Greta di fronte alle sue responsabilità. Nel frattempo, Mariella sarà decisa ad aiutare Massaro, andando contro il parere di Cerruti che le chiederà di non intromettersi. La moglie di Guido inizierà a sondare il terreno con Bice per capire se sotto la corazza la sua amica rimpiange ancora il suo matrimonio con Massaro. Non mancherà lo spazio dedicato a Michele che nel suo nuovo ruolo di direttore editoriale inizierà ad avere diversi problemi.