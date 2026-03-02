L'appuntamento con Un Posto al Sole si rinnova su Rai 3 dal 2 al 13 marzo ogni sera alle 20:50, con episodi che promettono forti emozioni e nuovi colpi di scena. Al centro delle vicende ci saranno ancora una volta i delicati equilibri familiari dei Ferri, con Marina impegnata a mediare tra Roberto e la figlia Cristina, e il difficile percorso emotivo di Alberto, travolto da una passione inaspettata per Anna. Manuela, invece, si troverà sempre più in crisi per l’imminente matrimonio con Niko e dovrà fare i conti con un passato che sembra tornare a bussare alla porta.

Non mancheranno momenti di tensione anche per Diego, Ornella e per Mariella, la quale si lascerà coinvolgere in un gioco pericoloso di vendette e bugie. Mentre la malattia di Luca minaccia di sconvolgere gli equilibri, Rossella sarà chiamata a riflettere sul suo futuro in ospedale.

Roberto e Cristina, tra incomprensioni e tentativi di riconciliazione

Nei prossimi episodi, il rapporto tra Roberto Ferri e la figlia Cristina sarà messo duramente alla prova. Marina cercherà in tutti i modi di spingere Ferri a riavvicinarsi alla ragazza, che nel frattempo riprende a frequentare i vecchi amici, alcuni dei quali potrebbero influenzarla negativamente. Roberto, preoccupato, si scontrerà più volte con Cristina, arrivando persino a litigare apertamente con lei.

L’arrivo di Greta, dimessa dall’ospedale, porterà una ventata di speranza ma anche nuove tensioni, soprattutto quando la donna avanzerà una richiesta inaspettata che scombussolerà ulteriormente l’equilibrio familiare. Nonostante gli sforzi di Marina per mediare, la distanza tra padre e figlia sembra aumentare, costringendo Ferri a cercare nuovi modi per riallacciare un legame ormai logoro. Sarà proprio Marina, insieme a Filippo e Serena, a studiare una strategia per aiutare Cristina a ritrovare un po’ di serenità, ma sarà Roberto a sorprendere tutti con un’idea per avvicinarsi finalmente alla figlia.

Amori, crisi e ritorni inattesi: Alberto, Manuela e le gemelle Cirillo

Parallelamente, la passione tra Alberto e Anna divampa, travolgendo ogni resistenza e gettando l’uomo in una spirale di tormento.

Alberto dovrà scegliere tra il suo ruolo di padre e l’imprevedibilità dei sentimenti, trovandosi sempre più a disagio anche nei confronti di Gianluca, che si avvicina ad Anna. Intanto Manuela affronta i preparativi per il matrimonio con Niko, ma il suo cuore è in subbuglio: la scelta dell’abito da sposa si trasformerà in un vero e proprio banco di prova emotivo, complicata anche dall’ennesimo litigio con Micaela. Non aiuta la presenza di un uomo misterioso che sembra conoscere profondamente le gemelle Cirillo e che lentamente si riavvicina alle loro vite. Nel frattempo, Mariella e Cerruti si lasciano coinvolgere nella ricerca dell’uomo giusto per Bice tramite un’app di incontri, ma la situazione sfuggirà presto di mano tra bugie, sospetti e piani di vendetta che rischiano di incrinare il loro rapporto.

Rossella, Diego e Ornella: nuove sfide e vecchie ferite

La tensione non manca nemmeno sul fronte di Diego e Ida, alle prese con momenti di grande difficoltà che li porteranno a trasferirsi temporaneamente a casa Bruni. Raffaele cercherà di essere un punto di riferimento per il figlio, ma la situazione familiare resterà tesa, soprattutto per Ornella che si ritroverà a confrontarsi con nuove responsabilità e con i suoi compagni di corso. Rossella, invece, sarà chiamata a fare i conti con i propri desideri professionali, divisa tra il lavoro in ospedale e la voglia di crescere ancora. Anche la malattia di Luca tornerà a farsi sentire, gettando un’ombra sul suo futuro e su quello di chi gli sta vicino.

Infine, Eduardo dovrà affrontare il peso del passato e dell’esclusione sociale, rischiando di lasciarsi tentare ancora una volta da scelte sbagliate, mentre Giulia cercherà di ricucire i rapporti con Clara e Rosa, spiegando le sue ragioni dopo gli scontri avuti al Centro ascolto.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nell’ultimo episodio trasmesso, la cena al ristorante ha acceso il conflitto interiore di Rosa, sempre più divisa tra l’amore per Damiano e il sentimento mai sopito per Pino. Nel frattempo Gianluca si è trovato a confrontarsi con Anna, ma il loro incontro non è andato come sperato, lasciando Gianluca deluso rispetto al futuro della loro relazione. Manuela, invece, immersa nei preparativi del matrimonio con Niko, si è trovata davanti a un dilemma difficile da gestire, a conferma delle insicurezze che la tormentano ormai da settimane. Tutti questi intrecci emotivi hanno gettato le basi per le nuove complicate vicende che continueranno ad animare Palazzo Palladini nelle prossime puntate.