Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 16 al 20 marzo, Diego soffrirà sempre di più vista la lontananza da Ida e potrebbe tradirla con un'altra persona. Inoltre Damiano troverà un indizio che potrebbe portarlo a scoprire la donna a capo della banda di ladri.

Alberto, invece, non riuscirà a dimenticare Anna, mentre sarà sempre più conflittuale il rapporto tra Roberto e Cristina.

Sasà è certo che Massaro sta mentendo

L'amicizia tra Teo e Cristina diventerà più forte, ma nello stesso cresceranno le tensioni tra lei ed il padre Roberto. Marina si mostrerà impotente di fronte ai loro litigi e non saprà cosa fare, mentre la ragazza sarà smarrita di fronte alla lontananza dalla madre, che almeno per il momento non se la sentirà di tornare a vivere con la figlia.

Nel frattempo Manuela sarà sempre più stressata dai preparativi per le nozze e per la seduta di laurea. In tutto questo, Maurizio continuerà ad andare molte volte al Caffè Vulcano, anche a rischio che qualcuno possa riconoscerlo. Massaro, invece, chiederà scusa a Mariella per il suo comportamento e la donna sarà colpita dalle sue parole. Sasà però sarà certo che l'uomo stia mentendo.

Grillo continua a vessare Damiano

Roberto non riuscirà a gestire più il rapporto conflittuale con Cristina e si confronterà con Greta per comprendere il motivo per cui non vuole riprendere la ragazza con sé. Intanto Ferri dovrà fronteggiare le insicurezze di Marina verso Greta. Inoltre Alberto non ce la farà a dimenticare la bella restauratrice Anna.

Nel frattempo Grillo proseguirà a vessare Damiano, il quale troverà un indizio che potrebbe portarlo a scoprire la donna a capo della banda di ladri. In tutto questo, Maurizio non confesserà alle sue tre figlie la sua identità, mentre Manuela ultimerà i preparativi prima del grande giorno. Ornella e Raffaele proveranno ad aiutare Ida e Diego, il quale penserà che la donna voglia un cambiamento radicale nella propria vita. Il giovane Giordano potrebbe trovare consolazione in un'altra persona.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Gianluca è risultato sempre più innamorato di Anna ed Alberto non ha saputo come comportarsi di fronte al figlio. Inoltre Greta è stata dimessa dall'ospedale, ma ha chiesto a Roberto di tenere Cristina ancora con sé visto che non si è ritenuta in grado di occuparsi della figlia.

Manuela, invece, si è occupata dei preparativi del matrimonio, mentre Eduardo ha scagliato tutta la frustrazione nei confronti di Giulia dopo che ha compreso che nel quartiere lo considerano come un criminale.