Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, Diego e Ida si sono trasferiti a Palazzo Palladini. I due sono apparsi piuttosto sereni, quasi pronti a lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi tempi. Ma, come prevedibile, questa ritrovata armonia è destinata a durare molto poco. Nelle prossime puntate, in onda fino al 27 marzo, gli eventi prenderanno infatti una piega drammatica.

Con il passare dei giorni, Diego e Ida appariranno sempre più distanti. Le incomprensioni, i silenzi e le tensioni mai davvero risolte finiranno per scavare un solco profondo tra loro, fino a spingere Diego in uno stato di forte confusione emotiva.

Il giovane Giordano si sentirà messo da parte, incapace di ritrovare con Ida quella complicità che sperava di aver finalmente conquistato.

Ida e Diego in crisi, Raffaele e Ornella in apprensione

A rendere il clima ancora più pesante sarà la crescente preoccupazione di Raffaele e Ornella, che, già messi alla prova dalle tensioni nel loro rapporto, si ritroveranno a dover affrontare anche la delicata crisi tra Diego e Ida.

Il trasferimento a casa del padre, che avrebbe dovuto rappresentare un nuovo inizio, si rivelerà invece un fallimento. Diego, provato dall’atteggiamento sempre più sfuggente della compagna, comincerà a temere che Ida stia pensando di voltare pagina e ricominciare da capo, magari lontano da lui.

Un sospetto che non farà altro che alimentare il suo senso di frustrazione e la sua fragilità, spingendolo verso comportamenti impulsivi e decisioni rischiose.

Diego si avvicina a Lorenza

A complicare ulteriormente la situazione sarà la presenza di Lorenza, la nuova cameriera del Caffè Vulcano, destinata a entrare con forza nella vita di Diego. Inizialmente il giovane Giordano, travolto dal nervosismo e dai problemi con Ida, finirà per sfogare la sua tensione proprio su di lei, rimproverandola per i continui ritardi.

Quella partenza burrascosa, però, lascerà presto spazio a qualcosa di molto più ambiguo e delicato. Tra Diego e Lorenza nascerà infatti una sintonia inaspettata, fatta di sguardi, confidenze e momenti di vicinanza sempre più pericolosi.

Senza nemmeno rendersene conto, Lorenza inizierà a occupare uno spazio importante nei pensieri di Diego, insinuandosi in un momento di grande fragilità della sua vita.

Un legame nato sul posto di lavoro

Il legame tra i due diventerà ancora più stretto quando Lorenza inizierà a temere di perdere il lavoro al Vulcano. A quel punto Diego, ormai emotivamente coinvolto, non esiterà a schierarsi dalla sua parte e a proteggerla, assumendo un atteggiamento che andrà ben oltre la semplice solidarietà tra colleghi.

Questo nuovo rapporto rischierà però di avere conseguenze pesanti. Da un lato, Diego sembrerà trovare in Lorenza un rifugio dalle difficoltà con Ida; dall’altro, quella vicinanza potrebbe trasformarsi in una fuga dai problemi, invece che in una vera soluzione. Le anticipazioni non svelano molto altro, resta da capire fin dove Diego si spingerà e se davvero la storia tra lui e Ida sia giunta al capolinea