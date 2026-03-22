Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 23 al 27 marzo, Manuela sarà bloccata all'università per la discussione della tesi e si farà sostituire da Micaela in chiesa. Niko però se ne accorgerà e farà bloccare la cerimonia, in attesa che arrivi la sua amata.

Diego, invece, si impegnerà affinché i suoi soci non licenzino Lorenza.

Grillo pensa che Damiano è coinvolto nella banda delle rapine

La presenza di Cristina determinerà molte tensioni e la ragazza arriverà a prendersela pure con Marina, che si è sempre dimostrata amichevole nei suoi confronti.

Intanto Grillo vedrà Eduardo in compagnia di Angelo e sospetterà che Damiano è a conoscenza di tutto e che è coinvolto nella banda dei furti. Inoltre Monica Cirillo farà il suo ritorno a Palazzo Palladini, in vista delle imminenti nozze della figlia Manuela.

Nel frattempo Ornella vorrà dei cambiamenti nella sua vita e proverà a modificare le abitudini di Raffaele. In tutto questo, Diego non ne potrà delle continue liti con Ida e finirà per litigare pure con Lorenza, la quale si è presentata a lavoro in ritardo. In seguito i due però chiariranno ogni cosa e si riavvicineranno pericolosamente.

Pino chiede un confronto a Rosa

Roberto cercherà di avere un buon rapporto con Cristina e nello stesso tempo comprenderà il periodo complicato attraversato da Greta, al punto da enfatizzare con lei.

Inoltre Lorenza rischierà di essere licenziata dal Caffè Vulcano, ma Diego proverà a convincere i suoi soci a darle un'altra possibilità. Pino, invece, chiederà a Rosa di potersi confrontare con lei per chiarire una volta per tutte il loro rapporto.

Nel frattempo Massaro farà una offerta inattesa a Mariella. In tutto questo, le famiglie Poggi e Cirillo dovranno mettere da parte ogni ostilità per celebrare al meglio le nozze di Niko e Manuela. Quest'ultima intanto sarà ancora bloccata all'università per la discussione della tesi e si farà sostituire da Micaela in chiesa, ma Niko scoprirà tutto e farà interrompere ogni cosa. Manuela si attiverà in ogni modo per arrivare in tempo a sposare il suo amato.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Ferri si è impegnato per comprendere i motivi che hanno spinto Greta a non riportare Cristina a casa sua. Inoltre Raffaele ha dovuto fronteggiare i suoi problemi di coppia con Ornella, ma anche quelli di Ida con Diego.

Eduardo, invece, ha cercato in qualche modo di non andare contro la legge, mentre Alberto si è dimostrato sempre più invaghito della bella restauratrice Anna.