Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 30 marzo al 3 aprile, Alberto continuerà ad essere ossessionato da Anna. Entrambi decideranno di continuare a vedersi nonostante la sofferenza di Gianluca. Eduardo e la sua banda studieranno le modalità del nuovo colpo mentre Grillo sarà sulle sue tracce. Mariella cercherà di assecondare Massaro nonostante sia estremamente difficile capire i sentimenti di Bice.

La decisione di Anna

Mentre Gianluca confiderà a Rossella tutti i suoi tormenti per la travagliata storia con Anna, Alberto scoprirà che la ragazza ha deciso di lasciare Napoli.

L'avvocato, ossessionato dall'amica di suo figlio, farà in modo di poterla incontrare prima della sua partenza. Nel corso del loro incontro Alberto le imporrà di troncare ogni tipo di rapporto con suo figlio. Sarà proprio questa rottura drastica da parte della ragazza a far illuminare Gianluca sul reale motivo della fine della sua relazione. Nonostante la grande sofferenza del giovane Palladini, i due amanti si prometteranno di frequentarsi ancora nonostante la loro relazione faccia davvero male al ragazzo. Cristina deciderà di assecondare la richiesta di Leo e Valentina di non partire con Roberto e Marina per le vacanze pasquali. L'influenza dei due ragazzi sulla figlia di Ferri sarà davvero nefasta e non porterà a nulla di buono.

Roberto nonostante gli scontri con sua figlia, dovrà fare i conti anche con il menefreghismo di Greta nei confronti di Cristina. Roberto scoprirà con stupore che la sua ex nasconde un amante e per questo motivo deciderà di metterla davanti alle sue responsabilità.

La scoperta di Serena

Dopo essersi accorta della presenza di Maurizio, il padre delle gemelle, al matrimonio di Manuela, Serena deciderà di mantenere il segreto ma si metterà in moto per cercare l'uomo e capire quali siano le sue reali intenzioni. Damiano furioso per non aver portato a termine il caso che stava seguendo vivrà un momento di sconforto, ignaro del fatto che Grillo è ad un passo dall'incastrare anche il suo amico. Eduardo, deciso a portare a termine il colpo che ha progettato con Angelo e Stella, farà rientrare nella banda anche Rino.

Proprio nel momento in cui starà per entrare in azione, riceverà una chiamata dal pronto soccorso dove sua figlia verrà ricoverata a causa di un improvviso malore. Eduardo potrebbe essere graziato proprio da questa telefonata, l'amore per sua figlia potrebbe infatti essere la giusta motivazione per fargli abbandonare una volta per tutte il giro in cui si è infilato nuovamente.

Mariella, decisa ad aiutare Massaro a riconquistare Bice, cercherà di capire in maniera timida e silenziosa se per l'uomo ci possa essere ancora qualche possibilità di recuperare il rapporto con la sua ex moglie, ma non sarà semplice. Mariella potrebbe essere il gancio per ricongiungere la serenità familiare della sorella di Sasà, ma non tutto sarà così semplice e scontato. Michele, dopo alcuni scontri con i suoi dipendenti, si renderà conto che le suo responsabilità all'interno della radio sono davvero cambiate.