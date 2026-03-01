Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 2 al 6 marzo Roberto continuerà a scontrarsi con sua figlia mentre un uomo misterioso spierà le gemelle Cirillo. Mariella continuerà a cercare un uomo per Bice mentre Rosa faticherà parecchio a trattenere la sua gelosia nei confronti di Pino.

Cristina e Roberto opposti

Marina cercherà in ogni modo di spronare Roberto a offrire il suo appoggio e il suo affetto a Cristina in un momento così delicato della sua vita. La giovane infatti continuerà a soffrire per la morte di Eduardo ma al contempo rientrerà a scuola.

Si scoprirà che i suoi compagni non hanno una buona influenza su di lei e per questo motivo Roberto si scontrerà nuovamente con sua figlia. La loro sarà una discussione davvero accesa dalla quale Roberto ne uscirà sconfitto.

Per Manuela si avvicinerà il giorno del matrimonio e per la ragazza arriverà il momento di scegliere l'abito da sposa. Ma non mancheranno conflitti con la gemella Micaela. Qualcuno intanto si mostrerà interessato agli accadimenti che le coinvolgono. Un uomo misterioso infatti si interesserà alle loro vite. Non è ancora chiaro chi sia quest'uomo, ma molto probabilmente è una figura che arriva direttamente dal loro passato. Non si esclude infatti che l'uomo dall'identità non ancora svelata possa essere il loro papà.

La vendetta di Mariella

Mariella e Sasà continueranno a cercare un uomo per Bice sull'app di incontri e faranno delle scoperte davvero sconcertanti. Nonostante la promessa a Guido di non utilizzare più l'app, Mariella continuerà a connettersi con l'intento di vendicarsi di Massaro. Rosa invece continuerà ad essere divisa tra Damiano e Pino. La donna nonostante la sua voglia di tenere unita la famiglia con Damiano, continuerà a provare una folle gelosia per Pino che la metterà in seria difficoltà. Rossella, molto impegnata in corsia, comincerà a chiedersi se lavorare in ospedale sia davvero quello che vuole. La dottoressa Graziani inizierà a riflettere sulla sua posizione professionale mostrando l'intenzione di dare una svolta alla sua carriera.

Per Diego infine le cose non andranno meglio. Il ragazzo infatti si ritroverà ad un punto di non ritorno. La sua situazione sentimentale infatti degenererà ulteriormente. Anche per suo padre le cose non andranno meglio. Raffaele, dopo un timido riavvicinamento a Ornella, si ritroverà a dover affrontare nuovamente l'ostilità di sua moglie.

La difficoltà di Alberto

Tra Gianluca e Anna le cose sembreranno andare per il verso giusto, mentre Alberto continuerà a chiedersi perché sia così ossessionato dall'amica di suo figlio. L'avvocato si sentirà continuamente e misteriosamente attirato dalla ragazza. I due rimarranno da soli e per Alberto risulterà davvero difficile rimanere lontano dalla ragazza.