La settimana di "Un Posto al Sole" in onda su Rai 3 dal 16 al 20 marzo si preannuncia ricca di tensioni emotive e colpi di scena. Al centro delle prossime puntate ci sarà il misterioso comportamento di Greta, che spinge Roberto Ferri a un confronto serrato, gettando Marina nell’insicurezza. Nel frattempo, la crisi tra Ida e Diego rischia di prendere una piega irreversibile, mentre Manuela si trova a dover gestire lo stress della laurea e i preparativi per il matrimonio con Niko. Sullo sfondo, la complicità tra Teo e Cristina cresce, ma le incomprensioni con il padre la fanno sentire sempre più sola.

Al Vulcano, Maurizio continua a frequentare Manuela, alimentando dubbi sulla sua vera identità. Mentre Eduardo affronta scelte difficili, Damiano sembra essere vicino a una svolta nelle indagini sulla banda di ladri che sta tormentando Palazzo Palladini.

Greta e Ferri: un segreto che turba la famiglia

L’amicizia tra Teo e Cristina si fa sempre più intensa, ma questo nuovo legame non fa altro che acuire le preoccupazioni di Ferri. Quando tra Roberto e la figlia scoppia un duro confronto, Marina assiste impotente al deteriorarsi del loro rapporto. Spinto dal desiderio di capire cosa stia realmente accadendo, Ferri decide di contattare Greta, la quale si mostra sfuggente e sembra nascondere qualcosa di importante.

L’assenza della madre pesa come un macigno sulla giovane Cristina, che si sente smarrita e abbandonata. La tensione sale quando Ferri, sempre più sospettoso, chiede spiegazioni a Greta sul motivo per cui continua a rimandare il ritorno della figlia a casa. Marina, dal canto suo, cerca di sostenere Roberto ma fatica a gestire la propria insicurezza di fronte alla freddezza e ai silenzi di Greta.

Ida e Diego in crisi, Manuela tra laurea e matrimonio

Mentre la storia tra Ida e Diego si fa sempre più complicata – con Diego che sospetta un drastico cambiamento nei pensieri della compagna – anche Raffaele e Ornella si ritrovano coinvolti nelle difficoltà dei due giovani. Diego si sente sopraffatto dalla fragilità emotiva di Ida e teme che lei possa prendere una decisione che cambierà radicalmente il loro futuro.

Nel frattempo, Manuela è alle prese con uno dei momenti più importanti della sua vita: la laurea e il matrimonio con Niko sono ormai imminenti, ma lo stress e le insicurezze rischiano di travolgerla. Maurizio, sempre presente e premuroso, sembra però nascondere un lato oscuro e la sua vera identità potrebbe venire presto alla luce, complicando ulteriormente la situazione. Intanto, Mariella si ritrova confidente di Massaro, che cerca di giustificare i suoi comportamenti, mentre Sasà rimane fermo nel giudicare Sergio in maniera negativa.

Eduardo tra scelte difficili, Damiano sulle tracce della banda

Sullo sfondo delle vicende familiari, prosegue la lotta di Eduardo contro le sue tentazioni e contro i fantasmi del passato.

Il ragazzo si troverà costretto a una scelta difficile, mentre Grillo continua a provocare Damiano, che non si lascia intimorire e prosegue con determinazione le indagini. Una nuova traccia spinge Damiano sempre più vicino a smascherare la donna coinvolta nella banda di ladri che minaccia la sicurezza di Palazzo Palladini. Nel frattempo, Alberto appare sempre più turbato dai suoi sentimenti per Anna, incapace di lasciarsi il passato alle spalle, mentre Raffaele e Ornella osservano con apprensione la distanza crescente tra Ida e Diego, temendo che quest’ultimo possa cercare rifugio altrove per sfuggire ai suoi problemi.

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole

Nell’episodio andato in onda venerdì 13 marzo, Manuela ha vissuto momenti di grande agitazione per i preparativi del suo imminente matrimonio, mentre una figura del passato delle gemelle Cirillo sembra voler tornare nella loro vita.

Nel frattempo, Marina ha chiesto l’aiuto di Filippo e Serena per stare vicino a Cristina, sempre più triste e abbattuta dopo le recenti tensioni familiari. Ferri, consapevole della difficoltà del rapporto con la figlia, ha escogitato un piano per provare a recuperare la loro relazione. Sul fronte del Centro Ascolto, Giulia si è sentita in dovere di spiegare a Clara e Rosa le sue ragioni dopo l’ennesimo scontro con Eduardo, che intanto si è trovato ancora una volta combattuto di fronte a una pericolosa attrazione che rischia di trascinarlo in situazioni complicate.