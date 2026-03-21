Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 23 al 27 marzo Monica Cirillo arriverà a Palazzo Palladini per il matrimonio di sua figlia, Roberto invece cercherà di essere più presente nella vita di sua figlia nonostante l'assenza di Greta.

Le indagini di Grillo

Attilio Grillo, deciso a incastrare i rapinatori del quartiere, inizierà ad indagare per conto proprio. Dopo aver estorto i nomi dei malviventi al ricettatore e dopo aver capito che anche Stella è coinvolta, inizierà ad osservare il comportamento dei due fratelli all'insaputa di Damiano.

Proprio lui si accorgerà di una strana complicità tra Eduardo ed Angelo intenti a progettare un nuovo colpo da eseguire insieme. Grillo continuerà ad osservare il comportamento di Sabbiese, certo del suo coinvolgimento nelle rapine della zona. Sarà colpito dal clima festoso di casa Sabbiese dove tutti i componenti, compreso Damiano, saranno intenti a festeggiare il ritrovato lavoro da elettricista di Eduardo. In casa Ferri la tensione sarà sempre alle stelle, tanto che i comportamenti inadeguati di Cristina finiranno per coinvolgere anche Marina. Roberto nonostante sia contrariato dal comportamento di sua figlia, cercherà in ogni modo di costruire con lei un rapporto più serena e a sorpresa la ragazza sembrerà ritrovare il buonumore.

Sua madre Greta invece continuerà a vivere in uno stato di perenne depressione e dovrà fare anche i conti con quell'uomo che poco prima della tragedia aveva sconvolto la sua serenità di coppia.

L'arrivo di Monica

La mamma delle gemelle arriverà a Palazzo Palladini dopo varie peripezie. La donna riuscirà a presenziare al matrimonio di sua figlia ma non mancheranno numerosi siparietti con i Poggi. Manuela decisa a coronare il suo sogno e a portare a termine il suo percorso di studi nello stesso giorno, dovrà fronteggiare un clamoroso imprevisto che non aveva calcolato. La discussione della tesi e la celebrazione del suo matrimonio nello stesso momento saranno per lei un grosso rompicapo da sciogliere.

Niko sull'altare si accorgerà che la sua sposa non è come l'aveva immaginata e certo che al posto della sua fidanzata ci sia in realtà Micaela, fermerà le nozze. Pino intanto chiederà un chiarimento a Rosa e finirà per rimettere nuovamente in discussione i suoi sentimenti e la sua ritrovata serenità con Damiano.

Diego, in perenne crisi con Ida, finirà per sfogare la sua rabbia con Lorenza. La ragazza, sempre in ritardo a lavoro e incapace di fornire motivazioni plausibili, subirà una bella lavata di testa dai suoi superiori. Dopo questo momento, però, lei e Diego si ritroveranno pericolosamente vicini e per questo motivo il figlio di Raffaele deciderà di darle una nuova possibilità e di garantire per lei evitandone il licenziamento. Molto probabilmente tra Diego e Lorenza ci sarà un flirt che potrebbe mettere fine alla tormentata storia tra il ragazzo e Ida.

Massaro infine farà una richiesta del tutto inaspettata a Mariella.