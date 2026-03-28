Valeria Marini ha recentemente annunciato la conclusione della sua ultima relazione sentimentale, condividendo i dettagli e le motivazioni durante un'intervista nel programma televisivo "Storie al bivio". L'episodio, condotto da Monica Setta, è andato in onda sabato 28 marzo alle 15:30 su Rai2. La showgirl ha spiegato di aver interrotto il rapporto perché il suo ex fidanzato le chiedeva di seguirlo in giro per il mondo. "Ci soffro un po’, ma l’amore mi fa ancora troppa paura", ha confessato Marini, evidenziando una persistente difficoltà a lasciarsi andare completamente ai sentimenti.

Nel corso della frequentazione, durata alcuni mesi, Marini ha ammesso di essersi sentita veramente innamorata. Tuttavia, la relazione ha raggiunto un punto di svolta quando le è stato chiesto di scegliere tra la sua carriera professionale e il legame affettivo. "Quando lui ha spinto in avanti chiedendomi di decidere, sostanzialmente, tra il mio lavoro e lui, ho capito che non era amore puro", ha dichiarato. La showgirl ha rivelato di aver sofferto molto in passato per amore, e questo la porta a temere costantemente di essere ingannata o tradita. Ha specificato che la paura più grande è quella di essere ingannata, piuttosto che tradita, poiché il tradimento potrebbe essere, in determinate circostanze, perdonato.

Il chiarimento con Nino Frassica e l'attenzione mediatica

Durante la stessa puntata di "Storie al bivio", Valeria Marini ha affrontato anche la recente diatriba con Nino Frassica. La questione era sorta in seguito alle battute dell'attore al Festival di Sanremo, che facevano riferimento alle presunte "labbra rifatte" della showgirl. Marini ha ammesso di esserci rimasta "profondamente male" in un primo momento, sentendosi offesa anche per la mancanza di scuse dirette da parte di Frassica, che aveva continuato a scherzare fingendo di scusarsi con Valeria Golino. Nonostante ciò, ha prevalso il suo buon carattere: "Ho deciso di fare il primo passo. Lo perdono ufficialmente, Nino è talmente simpatico che non so tenergli il muso", ha affermato.

Questa dichiarazione ha posto fine a una vicenda che aveva generato discussioni sui social e un certo interesse mediatico, dimostrando la sua capacità di mantenere rapporti sereni anche dopo momenti di tensione pubblica.

Confessioni e ricordi: dal Festival di Sanremo alla fede

Le recenti apparizioni televisive di Valeria Marini sono state caratterizzate da una notevole propensione a condividere aspetti intimi e talvolta dolorosi della sua esistenza. Già nel gennaio 2026, ospite di un'altra trasmissione di intrattenimento, la showgirl aveva offerto al pubblico una serie di confessioni personali che spaziavano dal suo percorso artistico alla vita privata. Tra i ricordi più significativi, ha menzionato la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove fu l'unica donna sul palco al fianco di icone della televisione italiana come Mike Bongiorno e Patty Pravo.

Non è mancato un aneddoto ironico che la vedeva protagonista con Piero Chiambretti, ricordando le sue battute sul palco con le ali da angelo.

Un momento particolarmente toccante è stato il racconto della truffa subita dalla madre. Marini ha descritto la profonda sofferenza e la ricerca di conforto nella fede, rivelando di aver trovato forza e sollievo attraverso la preghiera e un viaggio spirituale a Međugorje. Il lungo percorso giudiziario, culminato nella condanna del responsabile grazie all'assistenza legale dell'avvocato Laura Sgro, è stato per lei una vera e propria liberazione. La showgirl ha sottolineato l'importanza che la dimensione personale e familiare riveste nel suo cammino, e la sua scelta di esporsi con tale sincerità contribuisce a rafforzare il legame autentico con il suo pubblico televisivo.