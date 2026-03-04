Valeria Marini è scoppiata in lacrime durante la sua ospitata a ‘La volta buona’, commentando una battuta di Nino Frassica al Festival di Sanremo 2026 che l’ha profondamente ferita. La showgirl ha definito l’ironia sul suo intervento alle labbra “terribilmente offensiva” e ha raccontato di averne sofferto molto, tanto da aver pianto anche dopo la diretta. Pur avendo ricevuto delle scuse da Frassica per telefono, ha ribadito che non bastano: “Aspetto le scuse pubbliche”, ha detto, alzandosi dal divano e minacciando di lasciare lo studio, salvo poi restare e proseguire il suo sfogo.

Il contesto della battuta

La polemica nasce da uno sketch sul palco dell’Ariston, dove Frassica ha imitato la voce di Valeria Marini ironizzando sul fatto che non fosse presente al Festival perché “ha fatto un’operazione alle labbra, è gonfiata”. La showgirl ha definito la battuta “dolorosa” e “fuori luogo”, sottolineando che denigrare chi ha successo è un luogo comune che la infastidisce profondamente.

La reazione in studio

Durante lo sfogo, Marini ha spiegato di aver sentito Frassica dopo l’evento e di aver ricevuto delle scuse, ma ha precisato che quelle private non sono sufficienti. “Mi ha chiesto scusa”, ha detto, “ma perché mi devi denigrare? Aspetto le scuse per la festa della donna”. La conduttrice Caterina Balivo ha tentato di smorzare la tensione ricordando che Frassica è un comico e fa battute su tutti, ma Marini ha ribadito la sua richiesta di un gesto pubblico.

Un momento di fragilità

La reazione emotiva di Valeria Marini ha messo in luce un lato più vulnerabile della showgirl, spesso nota per la sua ironia e sicurezza. Il suo gesto di alzarsi e minacciare di abbandonare lo studio ha sottolineato quanto la battuta l’abbia colpita personalmente, trasformando un momento di intrattenimento in un confronto emotivo e autentico.

Chi è Valeria Marini

Valeria Marini è una showgirl, attrice e personaggio televisivo italiana, nota per la sua presenza scenica e la partecipazione a numerosi programmi di intrattenimento. Ha preso parte a Festival di Sanremo, reality show e talk show, affermandosi come figura di spicco nel panorama dello spettacolo italiano.