Sugli schermi, mercoledì 4 marzo, torna Vanina 2. I nuovi episodi vedono il vicequestore di Catania Vanina Guarrasi finire sotto protezione a causa delle minacce di morte ricevute. Dal punto di vista sentimentale Paolo e Vanina sono pronti a coronare il loro sogno d'amore, ma solamente dopo la cattura di Salvatore Fratta ovvero il killer che uccise il padre di Guarrasi.

Vanina 2: trama prima puntata

Le anticipazioni di Vanina 2, riguardano principalmente la vita privata e professionale di Vanina Guarrasi: dopo il proiettile fatto trovare a casa del vicequestore di Catania, la sua squadra ha fatto disporre la protezione. Seppur controvoglia Vanina accetta la scorta, ma al tempo stesso chiede a Lo Faro di indagare in gran segreto perché convinta che dietro alle minacce c'è qualcosa di strano.

Per quanto riguarda l'aspetto sentimentale, Vanina e Paolo sono pronti a coronare il loro sogno d'amore ma prima il magistrato intende assicurare alla giustizia Salvatore Fratta nonché uno dei killer che ha partecipato all'uccisione del padre della Guarrasi.

Dove e quando vedere la serie tv

Vanina 2 con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi è possibile vederla su Canale 5 dal mercoledì 4 marzo alle 21:40 circa. Chi invece intende seguire la serie tv in streaming può farlo in anteprima sul sito di Mediaset Infinity nella sezione dedicata alla fiction.

Grande aspettativa tra i fan

Tra i fan di Vanina 2 c'è grande aspettativa, tanto che su X diversi utenti si sono ritrovati a commentare cosa potrebbe accadere nei nuovi episodi.

Un telespettatore ha affermato: "Il conto alla rovescia è iniziato". Un altro ha aggiunto: "Prepariamoci a soffrire perché sicuramente tra Paolo e Vanina sarà tutto contro di loro". Un altro spettatore ha commentato con rammarico: "Di Vanina hanno adattato praticamente tutti i romanzi. Quindi la stagione 2 al momento è l'ultima". Tra gli utenti c'è chi ha detto di aver scoperto questa fiction in ritardo: "Tovo che sia proprio una bella serie! L’ultimo episodio della prima stagione mi ha fatto commuovere, è bello vedere tutti uniti per aiutare Lo Faro. Sono proprio contenta che tra poco vedremo la seconda stagione".