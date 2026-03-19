Mercoledì 25 marzo su Canale 5 va in onda l'ultima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2. Nel gran finale di stagione, Paolo Malfitano cade nella trappola organizzata da Salvatore Fratta. Sul fronte sentimentale il rapporto tra Guarrasi e Malfitano risulta essere sempre più in crisi a causa del ritorno di Manfredi.

Vanina 2: trama gran finale

Le anticipazioni legate alla puntata finale di Vanina 2, vedono Vanina Guarrisi alle prese con una vera e propria resa dei conti. Il vicequestore infatti, si ritrova a dover affrontare diverse situazioni rimaste in sospeso anche per via della continua presenza della scorta.

Intanto Paolo Malfitano è in pericolo in quanto cade nella trappola organizzata da Salvatore Fratta: Vanina e i suoi uomini dovranno fare il possibile per salvare la vita del magistrato. Per quanto riguarda la situazione sentimentale tra Paolo e Vanina le cose non sembrano andare meglio: la coppia vive un momento di crisi per via del ritorno di Manfredi. Nella precedente puntata infatti, Paolo ha deciso di lasciare Guarrisi con una lettera. Tuttavia la cattura del boss che ha ucciso il padre di Vanina, porterà nuove consapevolezze nella vita del vicequestore Guarrasi ma dovrà tenere a freno la sua voglia di vendetta.

Il commento degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato la terza puntata della mini-serie tv Vanina - Un vicequestore a Catania 2.

Un utente ha affermato: “A mio avviso non c’è paragone tra Mafredi e Paolo”. Un altro utente ha affermato: “Povero Adriano”. Tra i vari spettatori c’è chi ha scritto: “Spanò va protetto”. Un utente invece si è detto perplesso dall’atteggiamento di Malfitano: “In che senso Paolo si è fidanzato?”. Un’ulteriore ha commentato: “Mi auguro che Vanina non faccia soffrire Manfredi perché è una persona speciale”. Tra i fan della serie c’è chi ha criticato entrambe i protagonisti: “Paolo ha voltato immediatamente pagina, ma anche Vanina non è certo rimasta a guardare”. Un altro ha aggiunto: “Si sono lasciati con una lettera e già hanno voltato pagina. Ma in che senso?”. “Sono le 22 e ancora la serie deve iniziare, sinceramente sono stanca di questa cosa”, ha invece affermato un utente per via degli orari della prima serata Mediaset.