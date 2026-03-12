Mercoledì 18 marzo su Canale 5 dalle 21:45 circa va in onda la penultima puntata di Vanina - Un vicequestore a Catania 2. Il prossimo episodio vede l'avvicinamento di Guarrasi con Manfredi. Inoltre Vanina si ritroverà ad indagare insieme alla sua squadra sulla morte di Vasco Nocera: l'uomo è stato ucciso durante i festeggiamenti in onore della festa patronale di Sant'Agata.

Vanina 2: anticipazioni 18 marzo

Le anticipazioni del terzo episodio di Vanina 2, vedono Vanina Guarrasi riavvicinarsi a Manfredi: i due dopo alcuni dissapori sono riusciti ad instaurare un ottimo rapporto di amicizia.

Vanina sta cercando tranquillità e serenità dopo che è stata costretta ad accettare la scorta a causa dell'avvertimento ricevuto.

Nel frattempo Guarrasi e la sua squadra sono chiamati ad indagare sull'omicidio di Vasco Nocera: l'uomo è stato ucciso durante la festa di Sant'Agata. Giuli invece non riesce a rivelare ad Adriano che è Luca il padre della bambina e quindi è sommersa dai sensi di colpa.

Dove e quando seguire la fiction con Giusy Buscemi

Vanina - Un vicequestore a Catania 2 è possibile seguirlo sul piccolo schermo tutti i mercoledì su Canale 5 dalle 21:45 circa.

Chi invece volesse seguire la serie tv in streaming e on demand può farlo gratuitamente sul sito Mediaset Infinity nella sezione dedicata.

Ascolti tv 11 marzo

Mercoledì 11 marzo come di consueto si è rinnovata la sfida degli ascolti tv ed il prime time è risultato piuttosto affollato.

Su Rai 1 la replica del film Un amore a 5 stelle è stato visto da 1.618.000 spettatori pari al 9.7% di share. Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile ha intrattenuto 2.215.000 spettatori con uno share del 16.7%. Chi l'ha visto? in onda su Rai 3 e presentato da Federica Sciarelli ha ottenuto l'8,2% di share e 1.409.000 spettatori. Su Canale 5 Vanina - Un vicequestore a Catania 2 ha incollato al piccolo schermo 1.797.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Italia1 Cado dalle nubi ha intrattenuto davanti al video 1.705.000 spettatori con uno share del 9.6%.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, alcuni utenti del web hanno commentato la seconda puntata di Vanina 2.

Un utente ha affermato: "Mi dispiace molto che non riesce a vincere la prima serata. Alla fine il cast è meritevole, ma purtroppo Mediaset ha inserito la fiction in una serata troppo affollata". Un altro utente ha ironizzato su quanto visto in tv: "Chiamano la scientifica, dopo che hanno passeggiato sulla scena del delitto per due ore". Un fan ha detto: "Non vedo l'ora dell'ultima puntata per vedere Vanina e Paolo felici e contenti". Uno spettatore ha commentato: "La puntata di Vanina in onda l'11 marzo è tratta da uno dei romanzi più belli di Cristina Cassar Scalia: Il talento del cappellano".

Infine c'è chi si è complimentato con la protagonista Giusy Buscemi: "Conferma tutto il suo talento nei panni di Vanina: in questa seconda stagione è ancora più convincente e intensa. Questa serie è un vero gioiello: se non riuscite a seguirla su Canale 5, guardatela su Mediaset Infinity, perché stramerita".