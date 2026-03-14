Nicolas Vaporidis è stato ospite del programma ‘Ciao Maschio’, dove ha condiviso aspetti significativi della sua carriera e delle sue scelte personali. L’attore, noto per il suo ruolo in film di successo, ha parlato della sua esperienza nel mondo dello spettacolo e delle motivazioni che lo hanno spinto a esplorare nuovi ambiti professionali, tra cui la ristorazione.

‘Ciao Maschio’: un percorso tra cinema e televisione

Durante la sua partecipazione a ‘Ciao Maschio’, Vaporidis ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, soffermandosi sulle opportunità e sulle difficoltà incontrate nel settore cinematografico e televisivo.

L’attore ha sottolineato come il lavoro nello spettacolo richieda impegno e capacità di adattamento, elementi che lo hanno spinto a valutare nuove strade professionali. Nel corso dell’intervista, ha evidenziato l’importanza di seguire le proprie passioni e di non temere i cambiamenti, anche quando questi comportano l’uscita dalla propria zona di comfort.

Dalla recitazione alla ristorazione: una scelta consapevole

Oltre a parlare della sua carriera artistica, Vaporidis ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a dedicarsi anche alla ristorazione. L’attore ha raccontato di aver sentito la necessità di mettersi alla prova in un settore diverso, trovando nella gestione di un ristorante una nuova fonte di soddisfazione personale e professionale.

Questa scelta, maturata dopo anni di lavoro nel cinema, rappresenta per lui un modo per esprimere la propria creatività in un contesto differente, mantenendo comunque un legame con il pubblico, seppur in una forma diversa.

Chi è Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis è un attore italiano noto soprattutto per il ruolo da protagonista nel film ‘Notte prima degli esami’. Nel corso della sua carriera ha lavorato in numerose produzioni cinematografiche e televisive, distinguendosi per la sua versatilità. Negli ultimi anni ha scelto di affiancare all’attività di attore quella di ristoratore, portando avanti con passione entrambe le professioni.