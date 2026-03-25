Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione di Belve, e quindi anche al ritorno in tv di Zeudi Di Palma. Poche ore fa, inoltre, Lorenzo Pugnaloni ha dato qualche anticipazione sull'intervista che l'ex Miss Italia ha rilasciato a Francesca Fagnani nei giorni scorsi: la ragazza avrebbe parlato per circa mezz'ora del suo successo sui social, dell'affetto dei fan, dell'esperienza al Grande Fratello, ma non del legame che aveva con Helena Prestes nella casa.

Gli spoiler sull'intervista già registrata

Notizia di qualche giorno fa è che Zeudi sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Belve, in partenza il 7 aprile su Rai 2.

Secondo le ultime indiscrezioni, la giovane avrebbe già registrato l'intervista con Francesca Fagnani e per questo sarebbero trapelate le prime anticipazioni degli argomenti che sarebbero stati affrontati.

Stando a quello che ha svelato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Di Palma avrebbe spaziato su diverse tematiche nel corso di quest'ospitata, ma non avrebbe fatto neppure un accenno al chiacchierato legame che aveva instaurato con Helena nella casa del Grande Fratello.

L'esperto di gossip, dunque, ha smentito i rumor dei giorni scorsi secondo i quali l'ex Miss Italia avrebbe ricordato il rapporto con Prestes a distanza di un anno dal loro ultimo incontro.

Le tematiche affrontate da Zeudi

Dopo aver confermato la presenza di Zeudi tra gli ospiti della nuova stagione di Belve, Lorenzo Pugnaloni ha raccontato quello di cui avrebbero parlato Di Palma e Fagnani.

"La notizia è vera. Tra gli argomenti ci sono stati i social, il fandom e qualcosa sul GF, ma non ciò che è stato detto sul web (il legame con Helena). Magari le è stata fatta qualche battuta sull'orientamento sessuale, ma in maniera giocosa. L'intervista è durata 20/30 minuti", ha svelato il blogger sui suoi canali social.

La reazione della community

Le anticipazioni di Pugnaloni hanno fatto il giro della rete, e i fan di Zeudi si sono detti felici del fatto che a Belve non avrebbe parlato di Helena o degli altri personaggi con i quali ha condiviso l'esperienza al GF.

"Avrà parlato in generale, senza fare nomi", "Sapevo che non avrebbe parlato degli altri concorrenti, non fa parte del suo carattere", "Menomale", "Ci siamo risparmiati nuovi deliri", si legge su X in queste ore.