Anche se mancano ancora alcune settimane all'inizio della nuova edizione di Belve, sul web stanno già circolando le prime anticipazioni sugli ospiti e sui contenuti delle interviste che hanno rilasciato a Francesca Fagnani. Zeudi Di Palma, per esempio, si sarebbe sbilanciata sui suoi esordi, su Miss Italia e sul legame che ha instaurato con Helena Prestes nella casa del Grande Fratello.

Gli spoiler sull'ospitata di Zeudi a Belve

In questi giorni si è saputo che Zeudi è tra gli ospiti della nuova edizione di Belve, in partenza ad aprile su Rai 2.

Non si conosce ancora il giorno esatto in cui andrà in onda l'intervista della 24enne, ma sul web stanno circolando alcune anticipazioni dell'intervista che sarebbe già stata registrata.

Si dice che Francesca Fagnani avrebbe fatto domande su tutto, dalla vittoria a Miss Italia nel 2021 fino ad arrivare all'esperienza da concorrente del Grande Fratello tra il 2024 e il 2025.

Di Palma avrebbe raccontato le emozioni che ha provato quando è stata eletta "la più bella", dei tanti eventi ai quali ha partecipato in un anno proprio grazie a questo titolo e di come è cambiata la sua vita dopo il reality di Canale 5.

L'esperienza al Grande Fratello

Stando sempre a quello che si dice sul web in questi giorni, a Belve Zeudi avrebbe parlato anche dei rapporti più importanti che aveva instaurato con alcuni concorrenti del GF.

La curiosità di molti è soprattutto per quello che la ragazza dovrebbe aver detto su Helena e sul legame che per mesi ha fatto sognare migliaia di fan, ma non dovrebbero mancare commenti anche su Javier (con il quale ha flirtato per un breve periodo) e su Alfonso.

i retroscena della relazione con la

modella helena prestes diocndjsjshs pic.twitter.com/rBQjvPDdCO — ei belíssima (@edoruta) March 22, 2026

I commenti dei fan

L'indiscrezione secondo la quale Zeudi avrebbe parlato anche di Helena a Belve, ha animato la discussione sui social.

"Parlerà davvero di Helena? Non ci credo", "Non so se me la sento di immergermi un'altra volta in quella situazione", "Aiuto", "Quando andrà in onda l'intervista ci sarà il delirio", "Tutto ciò è surreale", "Ma è passato più di un anno, basta", "Siamo ancora fermi a questo? Follia", "Di nuovo?", "Lo sapevo", "Avrà semplicemente risposto ad un domanda, state calme", "Ho già i pop corn pronti", si legge su X in queste ore.